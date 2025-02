Sébastien Chabal est devenu un vrai businessman avec plusieurs sociétés, dont une (très) étonnante

L'ancienne star du XV de France, célèbre pour sa grosse barbe et ses plaquages dévastateurs, ne s'est pas reposé sur ses lauriers après sa carrière.

Chabal est un nom et une gueule dans le milieu du rugby et du sport français en général. Le colosse barbu a fait le buzz pendant plusieurs années par son physique et ses plaquages dévastateurs, à l'image de ceux infligés face à la Nouvelle-Zélande et la fracture de la mâchoire du All Black, Ali Williams. Une image qui a fait le tour du monde et la renommée du Français.

En 2011, il mettait un terme à sa carrière en équipe de France avec plus d'une soixantaine de sélections. Deux ans plus tard, il arrêtera définitivement sa carrière professionnelle au LOU pour se lancer dans de nouveaux projets. Grâce à sa popularité, le Français n'a pas besoin de chercher bien loin pour signer des contrats publicitaires (voitures, équipementier...), mais également pour se lancer dans la création, gestion et l'investissement dans les entreprises.

"Ruckfield", une ligne de vêtements pour les hommes, a été l'un de ses premiers gros coup (2009). Il en deviendra le propriétaire quelques années plus tard (2019) après en avoir été l'égérie pendant une dizaine d'années. Il a également ouvert plusieurs établissements de restauration, dont "Au Champ du Coq", une brasserie située à Lyon, mais aussi "Au Poil" , une marque axée sur l'entretien des barbes et cheveux pour les hommes. À la fin de l'année 2024, il s'est lancé dans un tout nouveau projet étonnant, loin de l'ovalie.

Sébastien Chabal est désormais derrière les "Burgers de Jo" en compagnie de Tony Mathis, son associé de Ruckfield, et Joannes Richard, champion du monde du burger. "Il s'agit d'un modèle hybride qui n'existe pas à ce jour", décrit Sébastien Chabal pour le magazine Entreprendre. "Pas question de proposer une énième offre de restauration, nous voulions créer un modèle gagnant-gagnant, basé sur des partenariats avec des restaurants déjà en activité, sélectionnés en fonction de la qualité de leur cuisine", indique-t-il.

L'originalité du concept : chaque semaine, un restaurant dans votre ville propose un événement autour des créations de Joannes Richard. "Notre idée s'apparente à celle du pop-up restaurant : nous installons notre concept le premier mercredi du mois chez les restaurateurs, afin de leur apporter de la différenciation et des opportunités de communication", explique Sébastien Chabal en bon businessman.

Au début de l'année 2025, le premier bilan est positif avec plus d'une cinquantaine d'établissements qui ont accepté ce projet, même si l'objectif est beaucoup plus élevé avec 1000 adhérents. C'est la toute première fois que Sébastien Chabal se voit en tant que vrai "entrepreneur".

"Dans les cinq prochaines années, l'idée est d'implanter la marque en France, dans les pays limitrophes culturellement proches de nous et, si tout se passe comme prévu, de passer à des master franchises Burgers de Jo dans une trentaine de pays" explique avec ambition l'ancien troisième ligne.