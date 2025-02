Ce rituel très étonnant de Lou Jeanmonnot après les compétitions l'a rendue accro, et il devrait la marquer à vie

La star française du biathlon a un rituel dont elle est totalement addicte.

Pendant 11 jours, du mercredi 12 au dimanche 23 février, le biathlon est à l'honneur avec les championnats du monde qui se disputent en Suisse, du côté de Lenzerheide. Comme à chaque fois, les Mondiaux sont intercalés en plein milieu de la saison de Coupe du monde, une saison encore une fois marquée par les belles performances des Français et surtout des Françaises.

Si l'année est plus difficile chez les hommes avec un seul vrai sourire depuis le début de la saison avec la bonne place au général d'Eric Perrot, ce sont les filles qui font le spectacle et notamment la Française Lou Jeanmonnot. Lors de la dernière épreuve à Anthloz, en Italie (la piste des JO 2026), la Française s'est imposée avec la manière lors du sprint et de la poursuite, distançant la concurrence. Pour les Mondiaux, elle s'avance comme l'une des grandes favorites.

Dans le circuit mondial depuis peu, Lou Jeanmonnot s'est d'ailleurs fait un nom depuis deux ans, mais aussi... Des tatouages ! En effet, la Française est addicte aux tatouages et a un rituel bien particulier : elle s'en fait un nouveau chaque année, lors de la fin de saison.

"Je fais un nouveau tatouage chaque année ", confie-t-elle à Ski Chrono. "C'est mon rituel de fin de saison, au mois d'avril. Ce sont mes bijoux." Un flocon sur l'épaule, un tatouage Maori à l'occasion d'un voyage en Nouvelle Zélande... Si la carrière de Lou Jeanmonnot dure plusieurs années, le corps de la biathlète pourrait devenir un vrai tableau.

La Française a d'autres rituels dont un qui concerne sa spécialité : le tir ! Depuis qu'elle a 14 ans, Lou Jeanmonnot utilise la même carabine, saison après saison sans la changer, même si parfois cette dernière est un peu mal en point et nécessite quelques réparations.

"Je l'ai eue à mon anniversaire ! Je savais que j'allais l'avoir, parce que mes parents me l'avaient plus ou moins dit, mais j'avais vraiment hâte de l'avoir. C'est un super bel outil que j'apprécie énormément et je pense que je la garderai jusqu'à la fin de ma carrière, si elle est en bon état", a expliqué la Française.