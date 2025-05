"Je suis désolé Zizou, mais non": cet ancien coéquipier l'affirme, Zidane n'était pas le meilleur

Interrogé sur l'influence de Zinedine Zidane sur la Coupe du monde 1998, cet ancien international français estime que Zizou n'était pas le meilleur, loin de là.

Zinedine Zidane est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Par son palmarès, sa technique et tout simplement sa classe, "Zizou" a marqué de son empreinte le monde du football et du sport français en général.

Champion du monde en 1998 avec deux buts de la tête, auteur d'un but magistral en finale de la Ligue des champions face à Leverkusen en 2002, Zidane a toujours répondu présent dans les grands évènements.

Et pourtant, pour un de ses anciens coéquipiers, le non moins illustre Robert Pires, non, Zinedine Zidane n'était pas le meilleur joueur français lors du Mondial 98 organisé en France, bien au contraire même. "Collectivement et défensivement, on était très forts. Et pour moi, Youri (Djorkaeff) a été très bon, Zizou non".

"Je suis désolé Zizou, mais non. Je te regarde, non," explique-t-il dans le podcast Kampo, animé par le journaliste Smaïl Bouabdellah. "Non mais c'est vrai en plus ! Zizou, il est arrivé juste pour la finale, Dieu lui a dit: 'Tu vas venir là'. C'est parti de là. Après, on ne peut pas discuter des qualités, mais sur cette Coupe du monde 1998, l'homme fort offensivement, c'était Youri."

Et c'est vrai que celui qu'on surnommait le "Snake" a été plutôt bon lors de cette Coupe du monde. Buteur sur penalty contre le Danemark, Youri Djorkaeff avait délivré trois passes décisives à Bixente Lizarazu face à l'Arabie saoudite, à Lilian Thuram devant la Croatie et à… Zinedine Zidane, en tirant l'un des corners décisifs contre le Brésil. " Il était solide dans le jeu ", se rappelle l'ancien milieu d'Arsenal, remplaçant lors de cette Coupe du monde.

Et pour ceux qui ne retiennent que les deux buts de Zidane en finale face au Brésil, d'une importance bien évidemment capitale, le numéro 10 n'a pas été si décisif lors des autres rencontres, recevant même un carton rouge face à l'Arabie Saoudite en phase de poules, essuyant ses crampons sur un joueur. Un geste fortement répréhensible et qu'il lui aurait certainement valu une plus longue suspension à notre époque.