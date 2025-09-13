"Je ne mange rien le matin, juste un café. Ensuite, je fais 30 minutes d'aérobic et 30 minutes de fitness à jeun"

Le sport à jeun permet de se maintenir en forme, mais doit être pratiqué avec prudence.

À 50 ans, l'entretien de son corps n'a rien d'une coquetterie. C'est une stratégie et un investissement pour continuer à bouger avec énergie et confiance lors des prochaines années et de profiter de la vie tout simplement. Pour les femmes, comme pour les hommes, une nouvelle routine est souvent bénéfique et on ne compte plus les quinquas qui suivent un plan précis pour garder la forme.

Et les témoignages affluent. Une cinquantenaire a récemment décrit dans la presse féminine, une routine relativement simple à suivre. " Je ne mange rien du matin, je prends juste un café. Je fais généralement 30 minutes d'aérobic et 30 minutes de fitness. Mais je le fais seule, je ne vais pas à la salle de sport. Je débarrasse la table du salon et je m'y donne à fond", explique Clara lorsqu'on lui demande comment bien lancer la journée.

Dans sa pratique quotidienne pour se maintenir en forme, le cardio reste un élément incontournable. Il stimule le cœur, fluidifie la circulation, améliore l'endurance et réveille le métabolisme. Une demi-heure de marche rapide, de danse ou de vélo suffit à enclencher ce moteur interne qui repousse la fatigue et gomme les raideurs.

Et comme cette femme, certains choisissent de s'y mettre à jeun, dès le saut du lit. Cette option peut être une bonne chose afin d'activer la combustion des graisses, augmenter son endurance. Faire du sport à jeun permet de "majorer les réponses biologiques à l'exercice, ce qui permet à terme d'améliorer les performances", écrit la Revue du praticien.

Mais attention, cela n'est pas pour tout le monde et demande aussi de rester à l'écoute de ses sensations pour éviter les coups de pompe. La pratique est "réservée à des objectifs sportifs, chez des personnes régulièrement entraînées, et ayant une bonne tolérance générale à l'hypoglycémie", poursuit la revue médicale de référence. Il ne faut pas confondre non plus sport à jeun et sport pendant un régime, cocktail qui peut être plus problématique.

S'entraîner à jeun est déconseillé quand il s'agit de séances très intenses ou longues. Le risque de fatigue, de vertiges ou d'hypotension artérielle est plus élevé donc ne prenez pas cette initiative sans en parler à un expert.

À cette dose "d'aérobie" s'ajoute le travail de force, capital une fois passée la cinquantaine. Car le muscle, lui, décline naturellement avec l'âge. Intégrer des squats, des exercices de gainage ou quelques charges bien choisies permet de conserver une silhouette ferme, mais aussi de protéger les os, d'améliorer la posture et d'accélérer la dépense énergétique au repos. C'est la clé.