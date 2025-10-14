C'est la partie du corps qu'on oublie toujours de travailler alors qu'il ne faut surtout pas

Faire du sport c'est bien, mais travaillez-vous vraiment tous les éléments essentiels pour vous sentir bien au quotidien ?

Dans la plupart des programmes de fitness, on se concentre très souvent sur les abdominaux, les fessiers, les cuisses ou encore les bras. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de mal. Mais un groupe musculaire essentiel reste trop souvent oublié. Invisible à l'œil nu, il constitue pourtant l'un des piliers du corps humain.

Il s'agit tout simplement du plancher pelvien. Ce réseau complexe de muscles, de ligaments et de tissus relie le pubis au coccyx et soutient des organes aussi vitaux que la vessie, l'utérus ou les intestins. Selon le Northampton General Hospital, il joue également un rôle clé dans la stabilité de la colonne vertébrale et donc dans la posture générale. Autrement dit, un plancher pelvien affaibli peut avoir des répercussions au quotidien. La grossesse, l'accouchement et même la ménopause peuvent également affaiblir ces muscles.

Renforcer le plancher pelvien ne relève pas du détail, mais d'un véritable entraînement. Il s'agit de redonner du tonus à ces muscles, d'améliorer la stabilité corporelle, de prévenir les douleurs chroniques. Les experts recommandent des exercices réguliers, simples et discrets, à réaliser plusieurs fois par jour.

De nombreux entraînements ciblent les abdominaux ou le tronc en général, mais si le plancher pelvien n'est pas sollicité avec la même intensité, des déséquilibres musculaires peuvent se développer. Le Northampton General Hospital a suggéré de remplacer les exercices de haute intensité par des exercices de renforcement, comme le Pilates.

Pour citer quelques exercices, vous pouvez pratiquer le pont. Il suffit de s'allonger sur le dos, genoux pliés, pieds à plat au sol puis contracter le plancher pelvien et les fessiers en soulevant le bassin. Vous pouvez maintenir l'effort 5 secondes et redescendre doucement. Le but étant de faire l'exercice 5 à 10 fois. Vous pouvez également faire la technique de la chaise. Dos contre un mur, vous descendez comme pour vous asseoir, genoux à 90°, tout en contractant le plancher pelvien pendant la position.

Mais attention, comme pour tous les exercices, inutile de faire ça pendant des heures, le but est la continuité. Il ne faut pas non plus pratiquer ces exercices en bloquant la respiration ou en contractant uniquement les abdominaux/fessiers.