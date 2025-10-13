Votre smartphone commence à ralentir ? Cette option va lui redonner un bon coup de fouet

Avec les années, nos smartphones peuvent avoir des difficultés à fonctionner. Il existe pourtant des solutions pour les aider à tenir plus longtemps.

Un smartphone est assez semblable à un humain. Avec les années qui passe, ce petit appareil peut avoir des difficultés à effectuer les tâches les plus simples. Le phénomène d'obsolescence rend les smartphones de moins en moins viables sur de nombreuses années. Heureusement, il existe des moyens pour redonner un peu de vitesse et de puissance à un téléphone qui commence à accuser le poids des années.

Bien évidemment, l'entretien de son téléphone est un geste primordial pour garder ce dernier en bonne santé. Mais cela ne peut décemment suffire pour lui permettre d'être efficace très longtemps. Découvrez une option qui devrait aider votre smartphone à retrouver un peu d'énergie si ce dernier a tendance à ralentir depuis quelques temps.

Cette option est disponible sur une majorité de smartphones Android, mais nous allons utiliser un Samsung pour l'illustrer. Baptisée "Amélioration de la visibilité", elle cache une petite fonctionnalité qui va aider votre smartphone à gérer plus efficacement vos gestes du quotidien.

Pour la trouver, ouvrez l'application "Paramètres" de votre smartphone et descendez jusqu'à trouver la fameuse partie "Accessibilité" puis "Amélioration de la visibilité". Vous devriez alors y trouver l'option "Désactiver les animations". Sur un Google Pixel, la manipulation est quasiment identique, mais vous devrez passer par les menus "Accessibilité" > "Couleur et mouvement" pour trouver la précieuse option.

En désactivant ce paramètre, vous empêchez votre smartphone de déployer des animations fluides lorsque vous naviguez entre vos différentes applications ou dans les pages de votre menu d'accueil. Mine de rien, ces animations peuvent solliciter fortement les ressources de votre téléphone. Si ce dernier est un peu vieux, cela peut même lui demander de gros efforts pour arriver à tenir la cadence.

En supprimant ces animations, vous aiderez votre appareil à opérer plus efficacement, mais gardez tout de même en tête qu'il est généralement recommandé de changer de smartphone tous les 6-7 ans en moyenne.