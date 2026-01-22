Surprise ! Les JO de Milan Cortina débutent avant la date officielle et la France est concernée

Officiellement, les JO d'hiver de Milan Cortina débutent le 6 février prochain... Mais seulement sur le papier.

Le mois de février va être animé en Italie et dans la planète sport. On ne parle pas de notre bonne vieille Ligue 1, de la Ligue des champions ou encore du Tournoi des 6 Nations avec un XV de France qui espère conserver son titre avec le grand retour d'Antoine Dupont, mais bien des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina.

Quatre ans après Pékin, les athlètes vont tenter de mettre à profit de longues années de travail pour vivre leur rêve ultime : décrocher une médaille olympique. Les dates officielles des JO 2026 de Milan Cortina sont fixées du vendredi 6 au dimanche 22 février 2026. Quinze jours intenses avant les Jeux paralympiques, du 6 au 15 mars.

Mais comme très souvent, certaines épreuves débutent avant le coup d'envoi officiel. Pour les JO 2024 par exemple, on se souvient tous des exploits de la France en rugby à 7 avant la cérémonie d'ouverture ou encore les premières rencontres de l'équipe de France de foot de Thierry Henry. Et bien ce sera la même chose avec le hockey sur glace lors des JO d'hiver !

Et bonne nouvelle pour ceux qui suivront nuit et jour les performances de notre délégation française, la France est concernée par ce programme anticipé. Grâce à l'annonce de la suspension de la Russie, les deux équipes, masculine et féminine, vont participer aux JO en février prochain.

Les Bleus retrouveront, en phase de poules, le Canada, la Suisse et la République tchèque alors que les Françaises, elles, seront opposées, pour leurs premiers pas aux JO, à l'Allemagne, au Japon, à la Suède et à l'Italie. La première rencontre pour les Bleues a d'ailleurs été programmée face au pays hôte, l'Italie, dès le jeudi 5 février à 14h40, soit 24h avant le coup d'envoi officiel des Jeux olympiques. Les Bleues joueront également leur deuxième match avant la cérémonie d'ouverture, le vendredi 6 février, à 12h10, face aux Japonaises. Des matchs de curling sont également au programme dès le mercredi 4 février.

Les hommes ne débuteront que le 11 février, quelques jours donc après le début des JO. La première rencontre pour les Bleus se jouera face à la Suisse le 12 février prochain...