Tournoi des 6 nations 2021 : dates, calendrier, diffusion TV… Tout savoir

6 NATIONS 2021. Le prochain Tournoi des 6 nations de rugby débute ce samedi pour le XV de France, qui se rend en Italie. Découvrez le calendrier des matchs, le programme TV et le rappel des règles concernant le classement.

[Mis à jour le 1er février 2021 à 16h24] Après une édition 2020 perturbée par l'épidémie de Covid-19 et finalement bouclée à l'automne, le crû 2021 du Tournoi des 6 nations pourra-t-il se disputer dans de bonnes conditions ? Rien n'est moins sûr, puisque l'évolution de la situation sanitaire est difficile à anticiper, mais la compétition a ses dates, du 6 février au 30 mars, et les sélections se préparent comme si elle allait se dérouler normalement. Après avoir remporté le titre l'an passé, l'Angleterre se présentera à nouveau comme l'une des principales favorites à la victoire finale, mais l'équipe de France, qui reste sur une belle deuxième place et qui a fait naître de nombreuses promesses depuis douze mois sous la houlette de Fabien Galthié, pourrait bien être son principal rival. Avant le "crunch" prévue le 30 mars prochain, lors de la 4e journée, les deux sélections devront toutefois se sortir des pièges tendus par les autres prétendants, à commencer par l'Irlande et l'Ecosse, tandis que le Pays de Galles décevant l'année dernière (5e) aura soif de revanche.

Le calendrier des matchs du Tournoi des 6 nations est établi sur cinq journées. Chacune des équipes rencontre ses adversaires une seule fois. Pour cette édition 2021, la France se déplacera à trois reprises (puisqu'elle avait reçu trois fois l'an passé).

1ère journée - Samedi 6 février : Italie - France (15h15), Angleterre - Écosse (17h45). Dimanche 7 février : Pays de Galles - Irlande (16h).

2ème journée - Samedi 13 février : Angleterre - Italie (15h15), Écosse - Pays de Galles (17h45). Dimanche 14 février : Irlande - France (16h).

3ème journée - Samedi 27 février : Italie - Irlande (15h15), Pays de Galles - Angleterre (17h45). Dimanche 28 février : France - Ecosse (16h).

4ème journée - Samedi 13 mars : Italie - Pays de Galles (15h15), Angleterre - France (17h45). Dimanche 14 mars : Écosse - Irlande (16h).

5ème journée - Samedi 20 mars : Écosse - Italie (15h15), Irlande - Angleterre (17h45), France vs Pays de Galles (21h).

En France, les matchs de ce Tournoi des 6 nations 2021, seront retransmis sur France TV. La paire composée de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnée de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain, sera aux commentaires pour neuf rencontres de la compétition, dont toutes celles des Bleus, programmées sur France 2. Pour les autres matchs, la diffusion est également accessible sur les antennes de France TV, avec au micro le tandem Laurent Bellet - Jérôme Cazalbou.

Le classement du Tournoi des 6 Nations est établi de la manière suivante : la victoire vaut 4 points, le match nul 2 points et la défaite 0 point. Chacune des six équipes peut également récolter des points de bonus : 1 point de bonus offensif si elle marque au moins quatre essais dans le match, 1 point de bonus défensif si elle perd la rencontre avec sept points d'écart au maximum. Enfin, si l'une des sélection réalise le Grand Chelem, elle se voit octroyer un bonus supplémentaire de 3 points. En cas d'égalité à la fin du tournoi, les équipes sont départagées à la différence de points par match.