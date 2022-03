Tournoi des 6 Nations : quelle compo face au pays de Galles ? Le classement

6 NATIONS 2022. Fabien Galthié a annoncé ce jeudi 3 mars le groupe de 42 joueurs pour préparer la quatrième rencontre des Six Nations face au Pays de Galles le 11 mars prochain. À noter les retours de Gabin Villière, Matthieu Jalibert et Teddy Thomas.

[Mis à jour le 03 mars 2022 à 11h18] Retour du XV de France ce week-end avec le choc face aux Gallois. À Cardiff, les Bleus visent une quatrième victoire en quatre matchs pour continuer à croire au Grand Chelem. Pour cette rencontre, le staff pourra compter sur le retour de son ailier Gabin Villière qui a analysé la rencontre en conférence de presse. "Je ne pense pas qu'il y ait un surplus de motivation ou de confiance. Au fur et à mesure des matches, on les prend un par un. On sait que le pays de Galles sera un gros morceau. On y va pour gagner. Toutes les équipes veulent gagner, on ne peut pas se mentir. Mais on sait que ce sera un gros combat, d'autant plus à l'extérieur contre le champion en titre. Il faudra faire avec, être confiant et surtout concentré pour ce match."

Pour cette rencontre, le Toulonnais devrait être aligné à l'aile alors que la paire au centre devrait être composée de Fickou et Danty. Le XV de France probable contre le pays de Galles: Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - Ntamack, Dupont (cap) – Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.

Le classement du Tournoi des 6 Nations est établi de la manière suivante : la victoire vaut 4 points, le match nul 2 points et la défaite 0 point. Chacune des six équipes peut également récolter des points de bonus : 1 point de bonus offensif si elle marque au moins quatre essais dans le match, 1 point de bonus défensif si elle perd la rencontre avec sept points d'écart au maximum. Enfin, si l'une des sélection réalise le Grand Chelem, elle se voit octroyer un bonus supplémentaire de 3 points . En cas d'égalité à la fin du tournoi, les équipes étaient départagées à la différence de points par match.

Le calendrier des matchs du Tournoi des 6 nations est établi sur cinq journées. Chacune des équipes rencontre ses adversaires une seule fois. Pour cette édition 2022, la France se déplace seulement à deux reprises (puisqu'elle avait reçu deux fois lors de la précédente édition). Le calendrier des matchs en 2022 :

4ème journée - Vendredi 11 mars : pays de Galles - France. Samedi 12 mars : Italie - Écosse, Angleterre - Irlande.

- Vendredi 11 mars : pays de Galles - France. Samedi 12 mars : Italie - Écosse, Angleterre - Irlande. 5ème journée - Samedi 19 mars : France - Angleterre, pays de Galles - Italie, Irlande - Écosse.

Lors de la prochaine journée, les Bleus affronteront donc le pays de Galles dans un match qui pourrait ressembler déjà à une petite finale. Voici le groupe de 42 appelés pour la rencontre :

Talonneurs : Gaëtan Barlot (Castres), Julien Marchand (Toulouse), Peato Mauvaka (Toulouse).

Piliers : Uini Atonio (La Rochelle), Cyril Baille (Toulouse), Demba Bamba (Lyon), Sipili Falatea (ASM Clermont), Jean-Baptiste Gros (Toulon), Mohamed Haouas (Montpellier), Jérôme Rey (Lyon).

Deuxième ligne : Thomas Jolmès (Union. Bordeaux-Bègles) Thibaud Flament (Toulouse), Thomas Lavault (La Rochelle), Romain Taofifenua (Lyon), Paul Willemse (Montpellier).

Troisième ligne : Grégory Alldritt (La Rochelle), Alexandre Bécognée (Montpellier), Paul Boudehent (La Rochelle), Dylan Cretin (Lyon), François Cros (Toulouse), Anthony Jelonch (Toulouse), Jordan Joseph (Pau), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles).

Demis de mêlée : Baptiste Couilloud (Lyon), Antoine Dupont (Toulouse), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles).

Demis d'ouverture : Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles), Romain Ntamack (Toulouse).

Centres : Pierre-Louis Barassi (Lyon), Jonathan Danty (La Rochelle), Jules Favre (La Rochelle), Gaël Fickou (Racing), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles), Virimi Vakatawa (Racing).

Ailiers : Matthis Lebel (Toulouse), Damian Penaud (Clermont), Teddy Thomas (Racing 92), Gabin Villière (Toulon).

Arrières : Brice Dulin (La Rochelle), Melvyn Jaminet (Perpignan), Thomas Ramos (Toulouse).

En France, les matchs de ce Tournoi des 6 nations 2022 seront retransmis sur France TV. La paire composée de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnée de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain, sera aux commentaires pour neuf rencontres de la compétition, dont toutes celles des Bleus, programmées sur France 2. Pour les autres matchs, la diffusion sera également accessible sur les antennes de France TV, avec au micro le tandem Laurent Bellet - Jérôme Cazalbou.

Vous pouvez obtenir un billet pour le Tournoi des 6 nations 2022 en vous dirigeant sur le site officiel de la Fédération Française de rugby. Plusieurs matchs sont encore disponibles avec des prix allant de 13 à 120 euros pour le match face à l'Italie et de 25 à 155 euros pour la rencontre face à l'Irlande. En revanche, le choc face à l'Angleterre n'est plus réservable.