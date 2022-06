Top 14 : Castres - Toulouse et Montpellier - Bordeaux-Bègles, le programme des demies

TOP 14. Les barrages sont terminés, place aux demi-finales du championnat de France. Premier de la saison régulière, Castres sera opposé au tenant du titre, le Stade Toulousain alors que dans l'autre demi-finale, Montpellier affrontera Bordeaux-Bègles.

Les affiches des demi-finales du Top 14 sont connues : Castres et le Stade Toulousain vont s'affronter pour une place en finale du championnat de France. Deuxième du Top 14, Montpellier est opposé à Bordeaux-Bègles, tombeur du Racing 92 en barrages.

Qui du Stade Toulousain ou Castres ira en finale ? Champion de France en titre, Toulouse compte bien conserver son bouclier de Brennus. Pour cela, Antoine Dupont et ses coéquipiers devront se défaire du leader de la saison régulière, Castres. La tendance actuelle est favorable aux Castrais, compte tenu de leur cinq dernières victoires pour clôturer la saison dont une face aux Toulousains (19-13 à domicile).

Dans l'autre affiche, une belle rencontre entre deux clubs qui ont longtemps occupé les deux premières places du championnat : Montpellier et Bordeaux-Bègles. Deuxième du Top 14, les Montpelliérains vont devoir créer l'exploit face à des Bordelais qui comptent bien disputer la finale du championnat de France le vendredi 24 juin prochain. Lors des barrages, les joueurs de Christophe Urios ne sont pas passés loin de l'élimination face au Racing 92. Menés à la mi-temps, Maxime Lucu et ses partenaires ont inscrit trois essais en dix minutes pour éliminer les Franciliens et rejoindre les joueurs de Philippe Saint-André.

Le programme des demi-finales du Top 14 :

Castres - Toulouse : vendredi 17 mai à 21h05

Montpellier - Bordeaux-Bègles : samedi 18 mai à 21h05

