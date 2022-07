"DIRECT. Wimbledon 2022 : troisième set entre Jabeur et Maria, résultats et matchs en direct"

Première finale en Grand Chelem pour Ons Jabeur. La Tunisienne a éliminé son amie Tatjana Maria en trois manches (6/2 3/6 6/1) et 1h45 de jeu pour atteindre le dernier match du Grand Chelem londonien. La tête de série n°3 affrontera Simona Halep (n°16) ou Elena Rybakina (n°17) samedi 9 juillet après-midi.

Troisième set à sens unique pour Ons Jabeur qui mène 5/0 face à Tatjana Maria. L'Allemande semble exténuée et n'arrive plus à effectuer les petits pas d'ajustement pour bien se placer sur la balle.

16:11 - Double break pour Jabeur

Tatjana Maria rate complètement sa volée en coup droit et offre un double break à Ons Jabeur qui n'en demandait pas tant. La Tunisienne laisse son doigt vers le ciel et va servir pour mener 5/0. Elle a fait le plus dur dans la troisième manche.