"DIRECT. Roland-Garros 2022 : Zverev se blesse dans un match fou face à Nadal et abandonne"

ROLAND GARROS. Pour la première demi-finale de la journée à Roland-Garros, Nadal mené un set à zéro dans un match incroyable de beauté. Sur une balle anodine, la cheville de Zverev a complètement tourné. Il est aux soins. Suivez les Internationaux de France en live.

18:50 - Mladenovic, qualifiée en finale du double avec Garcia, s'est exprimée Elles ont déjà levé Roland Garros, l'année dernière, vont-elles rééditer la performance, dimanche, à 11 heures ? Mladenovic l'espère : "Je remercie les gens pour le soutien. On ne s’attendait pas à cette ambiance. On est ravies d’avoir montré notre meilleur niveau de jeu. Une finale de Grand Chelem, à Roland Garros, c’est toujours un moment exceptionnel. On veut relever ce trophée ensemble." 18:48 - Zverev a quitté Roland Garros en béquilles L'image vaut mieux que mille mots... Nadal a été très digne dans ce moment. Deux grands champions dans ce Roland Garros. ????#RolandGarros pic.twitter.com/92f8AhegIQ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2022 18:45 - Ruud et Cilic se préparent À la vue du terrible affrontement entre Zverev et Nadal, dans la première demi-finale de Roland Garros, le Norvégien et le Croate ne s'attendaient pas à venir si rapidement sur le court Philippe-Chatrier. Leur programme est bouleversé. 18:42 - La belle accolade entre Zverev et Nadal Ces images resteront dans la légende de Roland Garros. ????#RolandGarros pic.twitter.com/Ih8kfNXLrs — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2022 18:40 - Ruud - Cilic se jouera avec le toit ouvert Au contraire de la rencontre entre Zverev et Nadal, le court Philippe-Chatrier ouvre son toit. Les conditions sont meilleures, et le soleil est revenu à Paris. 18:33 - Zverev a vécu un véritable cauchemar Dans le jardin de Nadal, l'Allemand lui a souvent été supérieur. Mais, au moment de passer devant, il a souvent failli en réalisant un festival de doubles fautes. Toujours dans la rencontre au deuxième set, où il allait jouer un jeu décisif après avoir perdu le premier jeu (7-6), Zverev a vécu une terrible désillusion avec cette blessure à une cheville. 18:30 - Cocorico pour Debru ! Dans cette après-midi difficile pour les amoureux de Roland Garros, après l'abandon de Zverev face à Nadal, le clan français vit une bonne journée. Gabriel Debru, à l'image de Mladenovic et Garcia, rejoint la finale de l'édition chez les jeunes après avoir battu Prizmic (1-6, 6-0, 3-6). Il affrontera le Belge Bailly, vainqueur de Pawelski. 18:28 - La deuxième demi-finale de Roland Garros va commencer sous peu Avec la fin précipitée du Nadal - Zverev, Ruud et Cilic devrait débarquer sur les terrains vers 18h50. 18:24 - Nadal, une finale au goût amer Au micro de France 2, l'Espagnol a eu une immense pensée pour Zverev, victime d'une blessure à une cheville et contraint à l'abandon : "C’est un rêve d’être encore en finale de Roland Garros. Mais, c’est difficile. Sasha pleurait beaucoup dans le couloir. Je lui souhaite le meilleur. Au bon du compte, c’est un rêve de revenir en finale cette année. Mais, on se rencontre tous les jours dans le vestiaire. C’est impossible d’être content après avoir fini une rencontre comme celle-là." 18:21 - Nadal : "Zverev n'a pas eu de chance. Je lui souhaite un bon rétablissement" Le jour de ses 36 ans, Nadal s'est qualifié pour une nouvelle finale de Roland Garros, après l'abandon de Zverev : "Je suis très triste pour lui. Il jouait bien. C'est un excellent collègue. Il se bat pour gagner un tournoi du Grand Chelem. Zverev n'a pas eu de chance. Je lui souhaite un bon rétablissement, je suis sûr qu'il remportera beaucoup de titres du Grand Chelem. C'était un match super difficile, on avait commencé depuis 3 heures... C'était un des plus grands défis du circuit. C'est terrible de parler aujourd'hui après ce qu'il s'est passé." 18:20 - Nadal est livide Après 3h16, un set remporté (7-6) et avant un jeu décisif (6-6), l'Espagnol rejoint sa 14e finale de Roland Garros après l'abandon de Zverev. 18:15 - Zverev revient sur le court en béquilles, Nadal rejoint la finale C'est fini. Quelle peine... L'Allemand revient sur le court pour serrer la main de l'arbitre et féliciter Nadal. 18:11 - La cheville droite de Zverev a complètement tourné Le ralenti est terrible. En bout de course, Zverev s'effondre. La cheville n'a pas résisté sur une glissade. 18:11 - Zverev sort sur fauteuil roulant C'est fini. Nadal va rejoindre une finale. 18:10 - Zverev est en larmes L'Allemand ne peut pas reprendre. Le Court Philippe-Chatrier est debout. LIRE PLUS

Suivez tous les principaux résultats des Internationaux de France de tennis avec le tableau hommes et le tableau femmes ci-dessous :

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage. Le programme du vendredi 3 juin :

Court Philippe-Chatrier

Pas avant 14 h 45

Rafael Nadal (ESP/n°5) - Alexander Zverev (ALL/n°3)

Pas avant 17 h 30

Casper Ruud (NOR/N°8) - Marin Cilic (CRO/n°20)

Voici le détail des rencontres pour de ce Roland Garros 2022 avec les matchs des têtes de série ainsi que les Français et les Françaises pour le premier tour des Internationaux de France :

Tableau hommes

Demi-finales

Zverev - Nadal

Ruud - Cilic

Tableau femmes

Demi-finales

Trevisan - Gauff

Kasatkina - Swiatek

Finale

Swiatek - Gauff

Ce Roland-Garros 2022 débute avec les matchs du tableau principal le dimanche 22 mai. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 5 juin 2022.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) de l'édition 2022 a été revu. L'objectif des organisateurs est de remplir "à pleine capacité" les courts. Pour cela, l'accès aux tribunes a été retravaillé avec la mise en vente de 1500 billets "annexes-up" qui permettront aux détenteurs des tickets d'assister aux rencontres sur les courts annexes mais également de remplir les loges du court central Philippe Chatrier, en cas de faible affluence. Souvent vide, la tribune présidentielle va connaître du changement dans cette édition 2022. Les organisateurs vont donnés la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune, en les invitant régulièrement.

Pour la deuxième année consécutive, des places à 10€ pour les jeunes âgés de moins de 25 ans seront en vente. Sachez également qu'en plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés, pour des événements périphériques : la journée des Enfants, le Trophée des Légendes... Il est également possible d'obtenir des billets en venant en fin de journée grâce à l'offre Visiteurs du soir. Enfin, les organisateurs proposent des Pass Week-end, des Pass Demi-finales ou des Pass Finales.

La dotation globale pour Roland-Garros est connue. En 2022, celle-ci s'élèvera à 43,6 millions d'euros soit 7% de plus qu'en 2019. 2,2 millions d'euros sont promis aux vainqueurs des tableaux de simple. Les organisateurs avaient promis de faire un effort dans les dotations pour les qualifiés et les éliminés du premier tour. Chose faite pour les joueurs et joueuses qui n'auront pas passé les qualifications avec une augmentation de 66 % de la dotation attribuée aux qualifications par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

Dans un communiqué, la Fédération française de tennis indique que "l'augmentation de la dotation du 1er tour du tableau de simple et des qualifications permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années."

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement depuis l'an passé. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui propose les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu. Les demi-finales et les finales sont, elles, co-diffusées.

