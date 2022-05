"Roland-Garros 2022 : Alcaraz, Zverev... Le programme de dimanche"

ROLAND GARROS. Début de Roland-Garros ce dimanche 22 mai avec dès la première journée les débuts de Carlos Alcaraz ou encore Alexander Zverev.

Le tournoi de Roland-Garros débute dans quelques heures et de belles affiches sont au programme du premier tour ce dimanche. Parmi les têtes d'affiche qui sont engagées ce 22 mai, la sensation espagnole Carlos Alcaraz sera sur le court Philippe Chatrier en dernière rotation face à un joueur qualifié alors que Alexander Zverev sera opposé au Letton Ofner sur le court Suzanne Lenglen. Parmi les autres affiches, Ons Jabeur ouvrira le bal sur le Chatrier, Thiem, Muguruza ou encore Fognigi seront sur le court Simone Mathieu. Chez les Français, on suivra Kristina Mladenovic, Clara Burel ou encore Quentin Halys face à John Isner sur le Suzanne Lenglen.

Avec la programmation, il n'y aura donc pas de Jo-Wilfried Tsonga ce dimanche, lui qui devra se débarrasser de Casper Ruud pour le début du tournoi s'il ne veut pas déjà partir à la retraite. Interrogé sur son départ, Novak Djokovic lui a d'ailleurs rendu un bel hommage. Je connais très bien Jo, depuis les juniors. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un gars incroyable. Il génère beaucoup d'ondes positives autour de ce sport par son comportement et son jeu. Il peut être fier de ce qu'il a accompli. Pour " Djoko ", Tsonga était un joueur " charismatique " et " très puissant ". Il lui souhaite désormais " le plus bel au revoir possible " et imagine " qu'il recevra beaucoup de soutien sur le court central. "

Interrogé sur son départ, "Jo" veut de son côté savourer les derniers moments. "Je me sens à la fois soulagé de savoir que c'est le dernier, parce que j'ai quand même mon esprit et mon corps qui me disent que c'est l'heure d'arrêter, et à la fois très excité, dit-il. J'ai envie d'aller sur le court. Je vais rencontrer un joueur qui est très bon, très consistant. Je sais que ce sera un match dur. Mais je suis heureux de pouvoir vivre ça et quoi qu'il arrive, ce sera une fête pour moi. Je ne peux pas dire que c'est un super feeling ni que c'est un mauvais. C'est en tout cas un moment qui, pour moi, je suis sûr, sera rempli d'émotion."

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage. Le programme de dimanche 22 mai :

Aljaz BEDENE (SLO) vs. Christopher O'CONNELL (AUS)

Pablo CUEVAS (URU) vs. Jenson BROOKSBY (USA)

Grigor DIMITROV (BUL) vs. Marcos GIRON (USA)

Borna CORIC (CRO) vs. Carlos TABERNER (ESP)

Daniel ALTMAIER (GER) vs. Jaume MUNAR (ESP)

Qualifié vs. Diego SCHWARTZMAN (ARG)

Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) vs. Qualifié

Qualifié vs. Aslan KARATSEV (---)

Botic VAN DE ZANDSCHULP (NED) vs. Qualifié

Fabio FOGNINI (ITA) vs. Alexei POPYRIN (AUS)

Alexander ZVEREV (GER) vs. Qualifié

Tallon GRIEKSPOOR (NED) vs. Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (ESP)

John ISNER (USA) vs. Quentin HALYS (FRA)

Taro DANIEL (JPN) vs. Gregoire BARRERE (FRA)

Michael MMOH (USA) vs. Qualifié

Qualifié vs. Denis KUDLA (USA)

Hugo DELLIEN (BOL) vs. Dominic THIEM (AUT)

Qualifié vs. Karen KHACHANOV (---)

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) vs. Thanasi KOKKINAKIS (AUS)

Qualifié vs. Carlos ALCARAZ (ESP)

Femmes

Ons JABEUR (TUN) - Magda LINETTE (POL)

Aliaksandra SASNOVICH - Xinyu WANG (CHN)

Belinda BENCIC (SUI) - Qualifiée

Katerina SINIAKOVA (CZE) - Petra MARTIC (CRO)

Kristina MLADENOVIC (FRA) - Leylah FERNANDEZ (CAN)

Qualifiée - Qualifiée

Carole MONNET (FRA) - Karolina MUCHOVA (CZE)

Clara BUREL (FRA) - Maria SAKKARI (GRE)

Astra SHARMA (AUS) - Varvara GRACHEVA (---)

Lauren DAVIS (USA) - Marie BOUZKOVA (CZE)

Elena-Gabriela RUSE (ROU) - Elise MERTENS (BEL)

Coco GAUFF (USA) - Qualifiée

Alison VAN UYTVANCK (BEL) - Ann LI (USA)

Beatriz HADDAD MAIA (BRA) - Qualifiée

Voici le détail des rencontres pour de ce Roland Garros 2022 avec les matchs des têtes de série ainsi que les Français et les Françaises pour le premier tour des Internationaux de France qui débute ce dimanche 22 mai :

Tableau hommes

Djokovic (1) - Nishioka

Molcan - Coria

Bedene - O'Connell(WC)

Cuevas - Brooksby (31)

Dimitrov (18) - Giron

Coric - Taberner

Altmaier - Munar

Qualifié (Q) - Schwartzman (15)

Auger-Aliassime (9) – Qualifié(Q)

Qualifié (Q) - Karatsev

Tabilo – Qualifié (Q)

Krajinovic - Opelka (17)

Van De Zandschulp (26) – Qualifié(Q)

Fognini - Popyrin

Wawrinka - Moutet (WC)

(WC) Thompson - Nadal (5)

Zverev (3) – Qualifié(Q)

Lajovic - Baez

Nakashima - Majchrzak

Griekspoor - Davidovich Fokina (25)

Isner (23) - Halys

Daniel - Barrère (WC)

(WC) Mmoh (WC) – Qualifié (Q)

Qualifié (Q) - Fritz(13)

Norrie (10) - Guinard (WC)

(WC) Qualifié (Q) - Kudla

Dellien - Thiem

Qualifié (Q) - Khachanov (21)

Korda (27) - Millman

Harris - Gasquet

Ramos - Kokkinakis

Qualifié (Q) - Alcaraz (6)

Ruud (8) - Tsonga (WC)

(WC) Ruusuvuori - Humbert

Sousa – Qualifié (Q)

Gojowczyk - Sonego (32)

Tiafoe (24) - Bonzi

Lehecka - Goffin

Cecchinato - Andujar

Qualifié (Q) - Hurkacz (12)

Shapovalov (14) - Rune

Martinez Portero - Laaksonen

Qualifié(Q) – Qualifié(Q)

Gaston - De Minaur (19)

- De Minaur (19) Evans (29) - Cerundolo

Ymer - Duckworth

Pouille (WC) – Qualifié (Q)

(WC) – Qualifié (Q) Musetti - Tsitsipas (4)

Rublev (7) - Kwon

Mannarino - Delbonis

- Delbonis Paire - Ivashka

- Ivashka Garin - Paul (30)

Basilashvili (22) - Cressy

McDonald – Qualifié(Q)

Carballes Baena - Otte

Qualifié (Q) - Sinner(11)

Carreno Busta (16) - Simon (WC)

(WC) Vesely - Johnson

Fucsovics – Qualifié(Q)

Balazs - Cilic (20)

Kecmanovic (28) - Etcheverry

Rinderknech - Bublik

Tableau femmes

Swiatek (1) – Qualifiée(Q)

Riske - Yastremska

Schmiedlova - Kucova

Kovinic - Samsonova(25)

Halep (19) - Konjuh

Zanevska - Zheng

Cornet - Doi

- Doi Bronzetti - Ostapenko (13)

Pegula (11) - Wang

Kalinina – Qualifiée(Q)

Sherif - Kostyuk

Liu - Zidansek (24)

Alexandrova (30) - Minnen

Begu - Paolini

Jeanjean (WC) - Parrizas-Diaz

(WC) - Parrizas-Diaz Andrianjafitrimo (WC) - Pliskova(8)

(WC) - Pliskova(8) Badosa (3) - Ferro (WC)

(WC) Qualifiée (Q) - Juvan

Qualifiée (Q) - Rakhimova

Qualifiée (Q) - Kudermetova(29)

Keys (22) - Kalinskaya

Townsend - Garcia

Volynets (WC) - Golubic

Rus - Rybakina (16)

Collins (9) – Qualifiée (Q)

Rogers - Martincova

Udvardy – Qualifiée (Q)

Peterson - Kasatkina (20)

Giorgi (28) - Zhang

Qualifiée (Q) - Putintseva

Brengle – Qualifiée (Q)

Paquet - Sabalenka (7)

- Sabalenka (7) Jabeur (6) - Linette

Trevisan - Dart

Qualifiée(Q) - Saville (WC)

Bondar - Kvitova (32)

Kerber (21) - Frech

Watson - Jacquemot (WC)

(WC) Sasnovich - Wang

Qualifiée (Q) - Raducanu (12)

Bencic(14) – Qualifiée (Q)

Andreescu – Qualifiée (Q)

Siniakova - Martic

Mladenovic - Fernandez (17)

- Fernandez (17) Anisimova (27) - Osaka

Qualifiée(Q) – Qualifiée (Q)

Monnet (WC) - Muchova

(WC) - Muchova Burel - Sakkari (4)

- Sakkari (4) Kontaveit (5) - Tomljanovic

Sharma - Gracheva

Davis - Bouzkova

Ruse - Mertens (31)

Gauff (18) – Qualifiée (Q)

Van Uytvanck - Li

Haddad Maia – Qualifiée (Q)

Kanepi - Muguruza (10)

Azarenka (15) - Bogdan

Dodin - Petkovic

- Petkovic Qualifiée (Q) - Galfi

Pera – Teichmann (23)

Cirstea (26) - Maria

Stephens – Qualifiée (Q)

Osorio Serrano - Tan (WC)

Ce Roland-Garros 2022 débute avec les matchs du tableau principal le dimanche 22 mai. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, a été fixée au dimanche 5 juin 2022.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) de l'édition 2022 a été revu. L'objectif des organisateurs est de remplir "à pleine capacité" les courts. Pour cela, l'accès aux tribunes a été retravaillé avec la mise en vente de 1500 billets "annexes-up" qui permettront aux détenteurs des tickets d'assister aux rencontres sur les courts annexes mais également de remplir les loges du court central Philippe Chatrier, en cas de faible affluence. Souvent vide, la tribune présidentielle va connaître du changement dans cette édition 2022. Les organisateurs vont donnés la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune, en les invitant régulièrement.

Pour la deuxième année consécutive, des places à 10€ pour les jeunes âgés de moins de 25 ans seront en vente. Sachez également qu'en plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés, pour des événements périphériques : la journée des Enfants, le Trophée des Légendes... Il est également possible d'obtenir des billets en venant en fin de journée grâce à l'offre Visiteurs du soir. Enfin, les organisateurs proposent des Pass Week-end, des Pass Demi-finales ou des Pass Finales.

La dotation globale pour Roland-Garros est connue. En 2022, celle-ci s'élèvera à 43,6 millions d'euros soit 7% de plus qu'en 2019. 2,2 millions d'euros sont promis aux vainqueurs des tableaux de simple. Les organisateurs avaient promis de faire un effort dans les dotations pour les qualifiés et les éliminés du premier tour. Chose faite pour les joueurs et joueuses qui n'auront pas passé les qualifications avec une augmentation de 66 % de la dotation attribuée aux qualifications par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

Dans un communiqué, la Fédération française de tennis indique que "l'augmentation de la dotation du 1er tour du tableau de simple et des qualifications permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années."

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement depuis l'an passé. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui propose les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu. Les demi-finales et les finales sont, elles, co-diffusées.

En attendant d'éventuelles retraits et l'annonce des invitations, voici tous les Français engagés dans ce Roland-Garros 2022 :

Les Françaises dans le tableau principal :

Alizé Cornet (39e)

Caroline Garcia (71e)

Clara Burel (83e)

Océane Dodin (93e)

Diane Parry (96e)

Kristina Mladenovic (100e)

Chloé Paquet (101e)

Harmony Tan (115e)

Fiona Ferro (139e)

Tessah Andrianjafitrimo (144e)

Léolia Jeanjean (223e)

Elsa Jacquemot (229e)

Les Françaises encore en lice aux qualifications

Océane Babel (661e)

Les Français dans le tableau principal

Ugo Humbert (44e)

Benjamin Bonzi (56e)

Arthur Rinderknech (63e)

Benoit Paire (65e)

Hugo Gaston (68e)

Adrian Mannarino (71e)

Richard Gasquet (77e)

Corentin Moutet (126e)

Manuel Guinard (158e)

Gilles Simon (160e)

Lucas Pouille (165e)

Grégoire Barrère (210e)

Jo-Wilfried Tsonga (263e)

Geoffrey Blancaneaux (195e)

Alors qu'ils ont annoncé qu'ils allaient partir à la retraite, Jo-Wilfried Tsonga et Gille Simon ont été invités par les organisateurs de Roland-Garros pour disputer leur dernier Grand Chelem en France.

Simple dames

Tessah ANDRIANJAFITRIMO - 23 ans - Classement WTA (9 mai) : 144e

- 23 ans - Classement WTA (9 mai) : 144e Fiona FERRO - 25 ans - Classement WTA (9 mai) : 139e

- 25 ans - Classement WTA (9 mai) : 139e Elsa JACQUEMOT - 19 ans - Classement WTA (9 mai) : 229e

- 19 ans - Classement WTA (9 mai) : 229e Léolia JEANJEAN - 26 ans - Classement WTA (9 mai) : 223e - Wild-Card "Destination Roland-Garros" - Circuit France

- 26 ans - Classement WTA (9 mai) : 223e - Wild-Card "Destination Roland-Garros" - Circuit France Chloé PAQUET - 27 ans - Classement WTA (9 mai) : 101e

- 27 ans - Classement WTA (9 mai) : 101e Harmony TAN - 24 ans - Classement WTA (9 mai) : 115e - Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit international

- 24 ans - Classement WTA (9 mai) : 115e - Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit international Simple messieurs

Grégoire BARRERE - 28 ans - Classement ATP (9 mai) : 210e - Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit France

- 28 ans - Classement ATP (9 mai) : 210e - Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit France Manuel GUINARD - 26 ans - Classement ATP (9 mai) : 158e - Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit international

- 26 ans - Classement ATP (9 mai) : 158e - Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit international Corentin MOUTET - 23 ans - Classement ATP (9 mai) : 126e

- 23 ans - Classement ATP (9 mai) : 126e Lucas POUILLE - 28 ans - Classement ATP (9 mai) : 165e

- 28 ans - Classement ATP (9 mai) : 165e Gilles SIMON - 37 ans - Classement ATP (9 mai) : 160e

- 37 ans - Classement ATP (9 mai) : 160e Jo-Wilfried TSONGA - 37 ans - Classement ATP (9 mai) : 263e

Voici le palmarès des Internationaux de France à Roland-Garros depuis l'ère Open