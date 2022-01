Open d'Australie 2022 : Nadal dans la légende, les hommages de Federer et Djokovic

OPEN AUSTRALIE. Dans un match fou, Rafael Nadal est venu à bout de Daniil Medvedev pour s'adjuger le 21e titre du Grand Chelem de sa carrière.

Rafael Nadal est immortel. Après 5h de match, après avoir été mené deux sets à zéro, l'Espagnol a enlevé son deuxième Open d'Australie de sa carrière, mais surtout son 21e tournoi du Grand Chelem, faisant de lui le numéro 1 au palmarès du tennis mondial. Suite à sa victoire, Roger Federer et Novak Djokovic n'ont pas loupé l'occasion de le féliciter. "Quel match ! A mon ami et grand rival Rafael Nadal, je te félicite du fond du cœur pour être devenu le premier homme à gagner 21 titres du Grand Chelem. Il y a quelques mois, nous plaisantions en nous voyant tous deux sur des béquilles. C'est fantastique. Il ne faut jamais sous-estimer un grand champion. Ton éthique de travail incroyable, ton dévouement au sport et ton 'fighting spirit' sont une source d'inspiration pour moi et tant d'autres à travers le monde. Je suis fier de partager cette époque du tennis avec toi et de te pousser à accomplir toujours plus, comme tu l'as fait pour moi lors des 18 dernières années. Je suis sûr que tu iras encore plus loin, mais pour l'instant profite de ce titre !"

Absent à cause de son statut vaccinal et après ses déboires avec la justice australienne, le Serbe a également félicité l'Espagnol. "Félicitations à Rafael Nadal pour son 21e Grand Chelem. C'est un accomplissement fantastique. Ton fighting spirit toujours impressionnant l'a emporté une fois encore".

L'Open d'Australie est traditionnellement le tout premier tournoi du Grand Chelem de l'année. En 2022, ce dernier a été programmé entre le 17 et le 30 janvier, date de la finale.

Contrairement à d'autres tournois, les dotations financières sont équivalentes pour les joueurs et joueuses. Pour cette année 2022, les compétiteurs et compétitrices du premier tour du Grand Chelem australien sont assurés de toucher au minimum 57 332 €.

1er tour : 57 332 €

2e tour : 89 184 €

3e tour : 114 665 €

8e : 191 109 €

Quart : 382 218 €

Demi : 700 733 €

Finale : 1 401 466 €

Vainqueur : 2 802 932 €

Voici le palmarès de l'Open d'Australie de ces quinze dernières années chez les hommes :