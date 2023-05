Pourquoi les balles de tennis ont-elles des poils ?

La petite balle jaune est souvent recouverte de petits poils qui n'en sont pas vraiment, les explications.

Vous êtes un grand fan de tennis, vous ne ratez jamais Roland -Garros ou vous maniez la raquette juste comme ça de temps en temps, pour le plaisir, avec des amis le dimanche ? Quelque soit votre affinité avec ce sport, vous avez certainement déjà remarqué quelques poils sur sur votre petite balle jaune. En plus de ressentir une sensation peut être étrange dans vos mains, sachez qu'il ne s'agit pas réellement de "poils". la petite balle jaune est en fait recouverte d'une surface rugueuse, le "feutre". Cette surface est composée de fibres de nylon ou de laine qui sont tissées sur la balle, permettant d'améliorer ses caractéristiques pour la pratique du tennis.

Le feutre de la balle de tennis est tout simplement indispensable pour apporter de l'adhérence, surtout pour les joueurs professionnels (mais aussi amateurs) qui jouent avec beaucoup d'effets comme le slice (effet donné à la balle lorsqu'on la frappe latéralement de haut en bas). Cette adhérence supplémentaire grâce aux fibres du feutre permet à la balle d'accrocher la surface du court et de rebondir de manière plus prévisible, offrant ainsi un jeu plus dynamique et donc plus agréable pour les spectateurs et ou téléspectateurs.

Cette couche qui recouvre la balle protège également le cœur de cette dernière, qui est généralement en caoutchouc, en offrant une protection supplémentaire de durabilité et de résistance. C'est également pour cette raison que tous les joueurs prennent le temps de choisir les balles, ils évaluent la qualité de cette dernière. Si elle est abimée, l'effet ou le rebond ne seront pas les mêmes qu'avec une balle neuve.