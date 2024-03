La billetterie de Roland Garros ouvre, tous les prix détaillés et la plateforme pour les acheter

La billetterie pour l'édition 2024 du tournoi de Roland Garros ouvre ce mercredi 13 mars à 10h. Découvrez les tarifs court par court.

Ce mercredi 13 mars 2024 à 10h ouvre la billetterie officielle du tournoi de Roland Garros pour le grand public. Le tournoi, qui débutera le 20 mai pour les qualifications et le 26 mai pour le tour principal, voit notamment le court Suzanne Lenglen se doter d'un toit rétractable.

Nouveauté cette année, il n'y aura plus de version papier des billets pour accéder à l'enceinte de Roland Garros. De l'achat des tickets à leur présentation à l'entrée du stade, tout passera par l'application officielle du tournoi. La volonté des organisateurs est de centraliser le processus et d'éviter les reventes de places en dehors des circuits officiels. Une plateforme de revente sera également mise en place ainsi qu'une limite du nombre de place par personne.

Des places à partir de 12 €

La grille tarifaire 2024 de Roland Garros s'étale de 12 à 365 €. Les billets premier prix concernent les qualifications et la deuxième semaine des courts annexe, avec des tickets à 25 € en plein tarif et 12 € pour les moins de 25 ans. durant la première semaine de compétition, comptez 39 € pour accéder aux courts annexes.

Le court Simonne Mathieu plus cher que le central

Dernier stade construit dans l'enceinte des serres d'Auteuil, le court Simonne Mathieu a déjà conquit le public depuis son ouverture en 2019. Des billets sont disponibles à partir de 65 €, et vont jusqu'à 110 € pour le samedi 1er juin.

© Roland Garros

Un toit pour le court Suzanne Lenglen

Dans la perspective des Jeux Olympiques, le court Suzanne Lenglen s'est vu offrir une rénovation ainsi que la pose d'un toit rétractable. Il accueillera des matchs du 1er tour aux huitièmes de finales, pour des prix entre 55 et 100 € en catégorie 3 et jusqu'à 315 € en catégorie or.

Le court Central moins cher que les autres

Les billets pour le court Philippe Chatrier sont, comme l'année dernière divisés entre les sessions de jour et les sessions de nuit. Pour ces dernières il faudra débourser entre 45 et 85 € en catégorie 3. Pour les matchs en journée, comptez au minimum 50 €, et 90 € pour les demi finales masculines et 170 € pour la finale du dimanche.

Tous les tarifs pour la billetterie sont disponible sur le site Roland Garros