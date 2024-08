JLC Family : mort du père de Laurent Correia, ce que l'on sait du drame

Un homme de 57 ans a été découvert pendu dans une villa des Alpes-Maritimes. Il s'agit du père de l'influenceur Laurent Correia, connu sous le nom de Laurent Billionaire. Une enquête est ouverte pour déterminer la cause de la mort.

C'est une découverte macabre qu'on fait le couple d'influenceur Jazz et Laurent Correia, dimanche 4 août. En rentrant dans leur villa de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), louée pour des vacances en famille, le couple connu sous le nom de la "JLC Family" a découvert le père de Laurent, allias Laurent Billionaire, pendu, selon le parquet de Grasse au Parisien, confirmant une information de BFMTV. Le couple, désormais résident de Dubaï, n'a pas encore réagi publiquement à la terrible nouvelle. Selon une information de BFMTV, une dispute familiale aurait éclaté avant les faits.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Grasse pour "rechercher des causes de la mort". Elle a été confiée à la brigade de Mouans-Sartoux. Une autopsie devrait être réalisée dans les prochains jours, mais la piste du suicide reste privilégiée.

Le passé tumultueux du père

La famille qui s'expose sur les réseaux sociaux et lors d'émissions de télé-réalité depuis plusieurs années n'a prèsque pas de secrets pour ses fans. Le fait que le père de Laurent Correia ait fait un passage en prison est donc connu de tous leurs followers. C'est en 2021 que l'homme a parlé de son père en ces termes, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux : "Vous avez dû le comprendre, mon père est sorti. Il a été libéré de trois ans, ça fait long. Je l'ai récupéré en France, là, on est au Portugal. Je l'aurais bien emmené à Dubaï direct, mais il n'a pas son passeport. Pendant tout ce temps, ses papiers d'identité se sont périmés". On le voyait régulièrement dans les vidéos du couple, notamment en train de s'occuper de ses petits enfants. À la manière de la famille Kardashian, la JLC Family a aussi sa propre émission de télé-réalité.