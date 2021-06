Maxine finaliste de Koh Lanta : "Je sais que je ne fais pas l'unanimité" [INTERVIEW]

MAXINE KOH LANTA. Qualifiée sur les poteaux en finale de Koh Lanta : les armes secrètes, Maxine nous a accordé une interview où elle revient sur son aventure et ses chances de victoire.

[Mis à jour le 04 juin 2021 à 09h00] Ex-gymnaste et plongeuse devenue journaliste sportive, Maxine a marqué cette saison de Koh Lanta 2021 intitulée "Les armes secrètes". Extrêmement fiable sur les épreuves d'équilibre, la jeune candidate de 25 ans a également prouvé qu'il fallait compter sur ses capacités stratégiques lors des conseils. En effet, son binôme formé avec Laure a fait des ravages cette saison notamment lors de la réunification où elles ont orchestré les éliminations de Hervé et de Frédéric coup sur coup. Elles ont ensuite réussi à briser l'unité des anciens Jaunes à tel point que le quatuor Thomas-Mathieu-Myriam-Shanice n'a pas fait long feu. Lors d'un entretien téléphonique, Maxine est revenue pour nous sur son parcours dans Koh Lanta : les armes secrètes et ses chances en finale face à Jonathan et Lucie.

Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous lancer dans l'aventure Koh Lanta ?

Par pur challenge. Je n'avais pas forcément fini ma carrière sportive de la façon dont je le souhaitais [Maxine n'a pas participé aux JO de Rio 2016 suite à un burnout, ndlr]. Depuis, je me lance des nouveaux challenges et Koh Lanta en faisait partie. Ça faisait très longtemps que je regardais l'émission avec mes parents. C'était une façon pour moi de mettre un terme à ma carrière sportive et de finir sur une belle note.

"Avec Laure, ça a été une rencontre extraordinaire"

Rétrospectivement, quel a été votre pire et votre meilleur souvenir ?

Je dirais que le pire moment a été l'épisode des binômes parce que je ne suis pas tombée sur le meilleur binôme pour me permettre de rester sans stress dans l'aventure. Mais c'était assez drôle de tomber sur Thomas et de voir que je pouvais quand même m'en rester. Cet après-midi n'est pas un super souvenir. En plus, j'avais cherché pendant toute l'après-midi un collier sans succès. Et mes meilleurs souvenirs sont tous liés à Laure et cette rencontre extraordinaire que j'ai faite. Toutes les chansons qu'on a pu faire à côté du feu... On chantait "Confessions nocturnes" [une chanson de Diam's et Vitaa, ndlr] à fond. Je pense même qu'on commençait à agacer les Rouges parce qu'on chantait super fort.

Vous regrettez de ne pas avoir pu aller sur les poteaux à ses côtés ?

Ne me parlez pas de ce moment ! (rires) Déjà que j'ai chialé avec Laure quand on a revu l'épisode à la télé... C'était un moment hyper émouvant parce que notre rêve à toutes les deux était d'être ensemble sur les poteaux et d'aller jusqu'au bout de cette aventure ensemble. Malheureusement, l'orientation aura séparé notre binôme. J'ai senti un vide immédiatement quand elle m'a dit au revoir. C'est la première fois depuis le début de l'aventure que je sentais qu'une petite partie de moi qui s'en allait.

Vous avez montré votre valeur lors des épreuves notamment d'équilibre. Vous vous êtes imaginée sur les poteaux ?

Je ne me suis jamais vue sur les poteaux avant d'avoir trouvé le poignard sur l'épreuve d'orientation. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans Koh Lanta. Les armes secrètes apportent en plus une forme de hasard. On ne savait pas vraiment qui allait sortir. Le seul moment où j'ai commencé à croire aux poteaux, c'était avant l'orientation. Mais vu que l'orientation n'est vraiment pas mon fort dans la vie de tous les jours, c'était la pire épreuve pour moi.

"Je ne me fais pas d'illusion, je ne fais pas l'unanimité"

Avez-vous fait des calculs au sujet de vos chances face aux autres candidats sur les poteaux ?

C'est compliqué d'y réfléchir parce que je voulais vraiment me concentrer sur les poteaux avant de penser à tout ça. Mais après l'orientation, il y a une petite pensée qui se dirige vers les votes si jamais on gagne. Je ne me fais pas d'illusion, je sais très bien que je ne fais pas l'unanimité auprès des aventuriers. J'ai vite balayé ça de mon esprit et je me suis dit "déjà, concentre-toi sur les poteaux. Essaie de tout donner et ensuite on verra".

Qu'avez-vous appris sur vous même dans Koh Lanta ?

Ça m'a vraiment redonné confiance en moi, dans le sens où je n'étais pas si à la rue que ça et que je tenais toujours le coup sur les épreuves. J'ai rencontré des gens extraordinaires et j'ai déjà tout gagné dans cette aventure grâce à ça. Ça m'a aussi appris à être plus patiente parce que dans la vie de tous les jours j'ai souvent tendance à beaucoup réfléchir, analyser et prévoir. Ça m'a permis de me relâcher là-dessus. Depuis que je suis rentrée, je sais un peu plus où je vais. J'ai envie de réaliser tous mes projets personnels.

Vous vous sentez plus apaisée désormais ?

C'est exactement ça. Quand je suis partie, j'avais conscience qu'il y avait un petit risque parce qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer. Il se peut que ça se passe très bien ou que je sois éliminée la première. Je suis contente d'être allée jusque-là. Je me sens hyper apaisée et j'ai vraiment l'impression que la page sur le sport de haut niveau est tournée et que je peux maintenant faire ma petite vie de femme.

"Je veux payer un très beau voyage à mes parents"

En admettant que vous remportiez les 100 000€ en finale de Koh Lanta, qu'aimeriez-vous en faire ?

Oulah ! Si jamais je devais avoir 100 000€ en poche, ça serait pour payer un très beau voyage à mes parents et à mon frère. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas partis tous les quatre. Et ça servirait aussi à prendre mon indépendance parce que j'ai toujours voulu m'acheter un appartement, pour laisser mes parents tranquilles. Et enfin, j'aimerais bien créer mes propres émissions avec des sportifs. J'ai plein d'idées en tête pour utiliser au mieux cet argent.

Votre binôme avec Laure a été assez décrié sur les réseaux sociaux. Comment vous vivez avec cet aspect là de la notoriété qui vient avec Koh Lanta ?

Je prends tout ça avec beaucoup de recul. J'ai la chance d'être bien entourée, j'ai mon chéri qui a l'habitude de vivre ça dans le tennis. Il me donne pas mal de conseils. La production est toujours là pour nous dès qu'on a besoin d'aide, ils sont au top. Mes parents, même Laure ! Dès qu'on reçoit des messages, franchement, on en rigole. Je crois qu'il faut pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on sait très bien que c'est forcément plus facile de critiquer devant sa télé. Je trouve ça un petit peu dommage que l'être humain voit beaucoup de choses de façon négative et s'acharne comme ça devant sa télé. Mais ça fait aussi partie du jeu, donc on l'accepte et on prend du recul.

Après Koh Lanta, quel sera votre prochain défi ?

Là, comme ça, j'ai pas trop d'idées en tête. J'aimerais bien faire un petit raid ou un truc comme ça avec Laure. Il faudra qu'on se chauffe, peut-être à faire le raid des alizés, je ne sais pas. On aimerait bien grimper l'Etna ensemble aussi. C'est des petits défis comme ça, un peu plus cool que Koh Lanta quand même !