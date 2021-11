Coumba éliminée de Koh Lanta : "Clémence n'existe plus pour moi" [INTERVIEW]

Grande gueule de cette saison Koh Lanta : La Légende, Coumba ne s'est jamais laissé dicter quoi faire. Sortie par Clémence aux ambassadeurs, elle est finalement éliminée par Alexandra sur l'île des bannis. En interview, elle fait le point sur son parcours.

Instigatrice de l'alliance féminine dans Koh Lanta : La Légende, Coumba a ensuite mené à l'élimination de Clémence qui, en retour, l'a éliminée lors du choix des ambassadeurs. Elles se sont toutefois retrouvées sur l'île des bannis où c'est Alexandra qui a triomphé dans l'arène. De fait, les destins de Coumba et Clémence étaient liés jusqu'au bout dans cette saison. Dans un entretien téléphonique, Coumba nous raconte qu'elle a très mal vécu sa sortie du jeu et qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec Clémence.

Qu'est-ce que ça représentait pour vous d'être invitée à la saison anniversaire des 20 ans de Koh Lanta ?

J'étais très surprise de me retrouver face à tous ces aventuriers et être invitée neuf ans après ma dernière aventure. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui méritaient d'être là à ma place. J'étais forcément contente d'avoir été sélectionnée pour participer à cette aventure.

Vous vous étiez préparée d'une façon particulière ?

Non, je n'ai pas fait de préparation spécifique. Sachant que je suis triathlète, je m'entraine entre 12 et 14 heures par semaine entre la natation, le vélo et la course à pied. J'ai travaillé un peu l'équilibre. Deux fois, pas beaucoup ! (rires) J'aurais peut être dû travailler un peu plus mes points faibles. Ce sera pour la prochaine fois !

Y a-t-il quelque chose que vous feriez différemment si c'était à refaire ?

Je ne ferais pas la stratégie féminine, tout simplement. Ça n'a mené à rien mis à part des tensions. Surtout que je n'avais pas besoin de cette alliance féminine. Les trois quarts de mes alliés étaient des garçons. J'ai fait cette stratégie pour les filles et finalement elles se sont retournées contre moi avec un manque de reconnaissance.

Quelle a été votre réaction à votre arrivée sur l'île des bannis après votre élimination suite au choix des ambassadeurs ?

J'étais super contente. C'était une seconde chance qui s'ouvrait à moi. J'étais au bout de ma vie, j'étais la plus heureuse !

La victoire d'Alexandra dans l'arène met fin à votre aventure. Comment l'avez-vous vécu sur place ?

J'étais mitigée entre déception et soulagement. Déception parce que j'étais à deux doigts. On était collées avec Alexandra. J'étais à deux doigts de faire une double vengeance et sortir Alexandra pour Namadia et Clémence pour moi. Et puis j'étais soulagée et contente parce que je sors avec Clémence. Je suis sortie avec mon bourreau. Elle m'a sortie aux ambassadeurs et finalement on sort ensemble ! (rires)

"J'ai effacé Clémence de ma vie"

On a senti pas mal de tension à l'arrivée de Clémence sur l'île des bannis. Est-ce que ces tensions se sont apaisées depuis votre retour ?

Ah mais il n'y a pas du tout de tension entre Clémence et moi. Je n'ai pas de haine ni d'animosité ni de colère envers elle. C'est juste que je l'ai effacée de ma vie. Pour moi, elle n'existe plus. Voilà. Je ne veux plus de contact avec elle.

Vous faites partie des premiers membres du jury final. Est-ce qu'à ce moment-là vous commencez à faire des plans sur ce qui va se passer dans le reste de l'aventure ?

Oui, on parlait un petit peu. L'alliance des filles a été faite à la base pour protéger les filles parce que les garçons étaient soudés et qu'elles n'avaient aucune chance dans cette aventure. Voilà pourquoi je l'ai faite. Sachant que je suis partie, j'ai vu Alexandra et puis Clémence arriver, je me suis dit que les filles allaient arriver au compte-goutte.

"C'est la meilleure aventure que j'ai vécue"

Quel est votre sentiment sur votre parcours dans Koh Lanta : La Légende ?

Je suis super fière et contente de mon parcours. J'ai adoré cette aventure. Je dirais même que c'est la meilleure aventure que j'ai vécue. J'étais vraiment moi-même. Cette fois, je l'ai vraiment abordée en me disant que c'était un bonus. C'est ma quatrième participation, on est très peu à avoir fait Koh Lanta autant de fois, je me suis dit que j'allais être naturelle, que j'assumerais tout. J'ai vraiment eu cette sensation de liberté, de ne pas me bloquer, de ne pas faire attention à ce que je dis, ce que je fais, comment on le fait dans les saisons précédentes. Du fait d'avoir été comme ça, j'ai vécu mon aventure pleinement. C'est la meilleure aventure que j'ai faite des quatre.

Pendant la diffusion, les réseaux sociaux sont parfois très durs avec certains candidats. Comment vous vivez les réactions à votre égard sur les réseaux ?

Au niveau réseaux sociaux, cet après Koh Lanta a été le pire pour moi. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a neuf ans. Il n'y avait pas autant d'impact. Après, à partir du moment où on accepte d'être un "personnage public", il faut accepter les critiques. Mais je ne tolère pas les insultes, les insultes à caractère racial, les menaces.

"Ma sortie me reste en travers de la gorge"

Avez-vous le sentiment que c'était votre dernière saison ? Ou pensez-vous revenir si on vous le proposait ?

J'espère revenir, sincèrement. Au début, je me suis dit que c'était la dernière et que c'était un bonus. Mais, pour moi, je suis vraiment sortie salement. Ma sortie me reste en travers de la gorge. J'avais encore tellement de choses à faire, à prouver encore. Je suis sortie aux ambassadeurs alors qu'aucun autre candidat n'a voté contre moi aux conseils, je me dis que je ne peux pas m'arrêter sur ça. Donc je reviendrai ! (rires) Si je suis en forme ! Pas maintenant, on va prendre le temps de se reposer !

Avez-vous des projets futurs ?

Je suis actuellement coach de vie et coach sportive. Je m'épanouis dans ce domaine là. Je développe mon activité, je fais du développement personnel, de la préparation mentale de sportifs et du coaching en entreprise. J'aime accompagner des personnes jusqu'à leur objectif. C'est ça ma notion de vie.