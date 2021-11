"Danse avec les stars : ce que l'on sait déjà sur la saison 12"

DANSE AVEC LES STARS 2022. Après la victoire de Tayc dans Danse avec les stars, une saison 12 est-elle prévue l'an prochain ? Les infos.

[Mis à jour le 29 novembre 2021 à 9h18] Les téléspectateurs de TF1 peuvent-ils attendre une saison 12 à Danse avec les stars ? Rémi Faure, directeur des programmes de flux de la première chaîne, a assuré au Parisien que la saison 12 "n'est pas signée, mais elle se fera". Ce n'est pas une surprise, puisque les audiences sont au beau fixe cette année : "C'est notre deuxième meilleure saison historique, et la plus forte sur les jeunes", dévoile-t-il. L'émission a en effet été regardée par 4,2 millions de téléspectateurs en moyenne, analyse le quotidien national, soit 600 000 spectateurs de plus que la dernière saison en 2019.

Peu d'infos sont connues sur la prochaine saison de Danse avec les stars. On ne sait pas à quelle date elle sera diffusée sur TF1, même si on peut s'attendre que ça soit courant septembre 2022, comme les années précédentes. La composition du jury n'est pas encore connue non plus. Cependant, Denitsa Ikonomova a fait savoir auprès de TV Mag qu'elle "aimerait bien être à nouveau dans le jury car cela [lui] a beaucoup plu, mais j'aimerais bien danser un peu plus."

Lors de la saison 2021, dont la finale a été diffusée le 26 novembre, Tayc a été sacré gagnant de Danse avec les stars. Accompagné de Fauve Hautot, il a remporté 56% des suffrages du public lors de la finale du concours de danse, face à Bilal Hassani (44%) et Michou (éliminé après les notes du jury). Il s'agit également de la troisième victoire de Fauve Hautot, et de sa deuxième consécutive, puisqu'elle avait aidé Sami El Gueddari à gagner en 2019.

Pour l'heure, on ne connaît pas le casting des candidats de la prochaine saison de Danse avec les stars. Durant la saison 11 (2021), 13 candidats ont foulé le dancefloor pour épater le jury composé de Denitsa Ikonomova, Chris Marques, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Au casting, on retrouvait des chanteurs, mais également des comédiens, des humoristes et même un youtubeur. Au casting de DALS 2021, on retrouvait donc les personnalités suivantes :

le chanteur Bilal Hassani, en finale

le youtubeur Michou, en finale

le chanteur Tayc, en finale

l'actrice Aurélie Pons d'Ici tout commence, éliminée en demi-finale le 19 novembre 2021

la danseuse Dita von Teese, éliminée le 12 novembre 2021

l'humoriste Gérémy Crédeville, éliminé le 5 novembre 2021

l'actrice de Clem Lucie Lucas, éliminée le 29 octobre 2021

la chanteuse Wedjene, éliminée le 22 octobre 2021

la Miss France et chanteuse Vaimalama Chaves, éliminée le 15 octobre 2021

l'acteur des Choristes Jean-Baptiste Maunier, éliminé le 8 octobre 2021

Moussa de Koh Lanta, éliminé le 1er octobre 2021

l'humoriste Lola Dubini, éliminée le 24 septembre 2021

la chanteuse Lââm, éliminée le 17 septembre 2021

Le jury de Danse avec les stars 2022 n'est pas encore connu. Il avait déjà profondément changé lors de la dernière saison, en 2021. Patrick Dupond, décédé en mars 2021, laisse un grand vide dans la famille DALS. Jean-Marc Généreux, de son côté, est parti travailler pour France Télévisions, il ne sera pas de retour sur TF1. Shy'm, quant à elle, n'a pas repris son siège de jurée. En 2021, dans le jury de Danse avec les stars, on retrouve donc les personnalités suivantes : Chris Marques, accompagné du couturier français Jean Paul Gaultier, de la danseuse Denitsa Ikonomova et du danseur de l'Opéra de Paris François Alu. À la présentation, Camille Combal a fait son retour à l'animation du concours de danse, tandis que Karine Ferri a assuré la deuxième partie de l'émission en fin de soirée.