"Danse avec les stars : des tensions en coulisses ? Ce que l'on sait"

DANSE AVEC LES STARS 2021. Voici rapporte des tensions entre deux danseuses emblématiques de Danse avec les stars en coulisse de la saison 2021. Mais qu'en est-il vraiment ?

[Mis à jour le 8 octobre 2021 à 20h50] Tout ne serait pas que strass et paillettes sur le plateau de Danse avec les stars. C'est en tout cas ce qu'affirmait Voici le 1er octobre 2021. Selon le magazine français, Candice Pascal "se sentirait lésée" par rapport à Fauve Hautot, quelle estimerait "favorisée" par la production. Voici avance le choix des partenaires pour étayer son propos, Fauve Hautot et Tayc illuminant le dance floor lors de leurs passages sur le plateau de TF1.

Ces rumeurs n'ont toutefois pas été commenté par les principales intéressées, trop occupées à préparer chaque semaine les danses avec leurs partenaires respectifs, Tayc et Gérémy Credeville. Difficile donc de savoir, pour l'heure, si les rumeurs au sujet de Candice Pascal et Fauve Hautot, les deux danseuses emblématiques de Danse avec les stars, sont avérées ou non.

Moussa Niang a été éliminé lors du 3e prime de Danse avec les Star, diffusé le 1 octobre sur TF1. Le quick step de Moussa Niang et de Coralie Licata n’a pas convaincu les jurés ni le public. Moussa est le troisième candidat à quitter l’aventure DALS, après Lââm et Lola Dubini.

TF1 a officialisé le casting de la saison 11 de Danse avec les stars au compte goutte sur les réseaux sociaux, confirmant des informations de Télé Loisirs sorties quelques semaines auparavant. Au casting de DALS 2021, on va retrouver les 13 personnalités suivantes :

la Miss France et chanteuse Vaimalama Chaves

le chanteur Bilal Hassani

la chanteuse Wedjene

l'actrice de Clem Lucie Lucas

l'actrice Aurélie Pons d'Ici tout commence

Moussa de Koh Lanta

l'humoriste Lola Dubini

la danseuse Dita von Teese

le chanteur Tayc

la chanteuse Lââm

l'acteur des Choristes Jean-Baptiste Maunier

l'humoriste Gérémy Crédeville

le youtubeur Michou

En raison des conditions sanitaires, les téléspectateurs n'ont pas pu profiter d'une saison de Danse avec les stars en 2020. En effet, il était difficile pour la production de garantir la sécurité des participants mais aussi des danseurs en pleine période de pandémie. La saison 11 de Danse avec les stars débute sur TF1 le 17 septembre 2021 à partir de 21h05. Notons que la case de diffusion est modifiée : au lieu du samedi, c'est désormais le vendredi soir que les fidèles du concours de danse retrouveront l'émission.

Le jury de Danse avec les stars change profondément en 2021. Patrick Dupond, décédé en mars 2021, laisse un grand vide dans la famille DALS. Jean-Marc Généreux, de son côté, est parti travailler pour France Télévisions, il ne sera pas de retour sur TF1. Shy'm, quant à elle, n'a pas repris son siège de jurée. Le jury 2021 de Danse avec les stars a été officialisé par communiqué de presse par TF1 : Chris Marques sera de retour dans le fauteuil du jury, accompagné du couturier français Jean Paul Gaultier, de la danseuse Denitsa Ikonomova et du danseur de l'Opéra de Paris François Alu. À la présentation, Camille Combal fera son retour à l'animation du concours de danse. Et il ne sera pas accompagné de Karine Ferri qui ne sera plus présente que dans la deuxième partie de l'émission en fin de soirée.

La saison 10 de Danse avec le stars s'est terminée en novembre 2019 par une finale opposant deux hommes : Ladji Doucouré et Sami El Gueddari. Accompagné de la danseuse professionnelle Inès Vandamme, Ladji Doucouré n'a pas démérité mais c'est Sami El Gueddari qui s'est imposé avec l'aide de Fauve Hautot. Le duo de danseurs s'est imposé avec 62% des votes des téléspectateurs : Sami El Gueddari a donc remporté Danse avec les stars 2019.