"Danse avec les stars : Eva éliminée sur le fil du rasoir, le récap"

DANSE AVEC LES STARS 2022. Le quatrième épisode de la saison 12 de Danse avec les Stars était diffusé ce soir. C'est finalement Eva qui a été éliminée sur une décision finale de Chris Marques, le juge référent, après égalité dans les votes du jury. Le récap ici !

00:29 - La réaction d'Eva après son élimination FIN DU DIRECT - "Je suis trop contente, j'ai passé une super aventure, j'ai découvert que j'aimais la danse. Mais je me suis beaucoup trompée ce soir, je ne méritais pas de rester par rapport aux autres", déclare Eva, dont le fair-play est salué par le jury. Pour Jazz, sa soeur : "Je suis très contente d'être venue soutenir Eva. Pour moi, ce qu'elle a fait ce soir est extraordinaire parce que je l'ai vu porter un corset des années et souffrir et je l'ai vu briller ce soir". Jordan Mouillerac, son danseur, a lui aussi réagi : "Eva est une très belle rencontre c'est une personne entière, très sensible, très forte, elle en voulait encore. Ok, ce soir, elle a foiré la danse mais c'est pas grave".

30/09/22 - 23:51 - Eva éliminée sur le fil du rasoir de Danse avec les Stars ! Trois couples se retrouvent en face-à-face, Léa Elui et Christophe Licata, Eva et Jordan Mouillerac, Thomas Da Costa et Elsa Bois. Les téléspectateurs choisissent de sauver Thomas Da Costa et Elsa Bois tandis que le jury opte pour Léa Elui et Christophe Licata au tout dernier moment, la décision finale revenant à Chris Marques après une égalité dans les votes du jury. C'est donc Eva et Jordan Mouillerac qui sont éliminés lors de ce prime 4.

30/09/22 - 23:30 - Eva et Jordan Mouillerac en hot seat Eva et Jordan Mouillerac dansent un chacha. C'est sa grande soeur, Jazz Correia, venue de Dubaï exprès, qui est la danseuse mystère d'Eva. Chelsea, la nièce d'Eva, est également présente. Pour François Alu : "Tu travailles dur, dur, ça évolue mais attention, ça se crispe dès que ça va vite", Bilal Hassani semble plutôt d'accord : "Bravo pour cette prestation, il y a des imprécisions à certains endroit mais je vois une volonté de bien faire", Chris Marques n'est pas du tout d'accord : "On ne peut pas dire que cette danse est correcte, il y a trop d'erreurs, la chorégraphie n'était pas respectée". Eva récolte 24 points et part en hot seat.

30/09/22 - 23:19 - Billy Crawford et Fauve Hautot premiers du classement après un charleston impressionnant Billy Crawford et Fauve Hautot dansent un charleston, avec Coleen, la femme de Billy Crawford. C'est, comme d'habitude avec Billy Crawford, incroyable. Marie-Agnès Gillot est debout à la fin de la danse. François Alu "C'était une super performance, incisif, joueur, dynamique." Chris Marques "Oui, oui, oui à Billy !". Billy Crawford conserve logiquement sa première place avec 35 points et 4 points d'avance sur les deuxièmes.

30/09/22 - 22:58 - Amandine Petit directement qualifiée pour la semaine prochaine ! Amandine Petit et Anthony Colette réalisent un American Smooth sur "All By Myself" de Céline Dion. C'est également l'anniversaire d'Amandine Petit ce soir ! Jean-Luc Petit, le père d'Amandine, est le danseur mystère de l'ancienne Miss France. Les deux dansent souvent ensemble en famille et cela se sent dans la familiarité avec laquelle ils abordent la danse malgré l'émotion. "On dirait que tout est facile pour toi ce soir" selon Marie-Agnès Gillot "Le cadre était tenu, ta performance était angélique, on a vu Amandine l'interprète" rajoute François Alu. Au total, 30 points pour Amandine Petit.

30/09/22 - 22:47 - Thomas Da Costa et Elsa Bois derniers du classement avec 23 points Thomas Da Costa et Elsa Bois se produisent sur une rumba sur "Un jour je marierai un ange" de Pierre de Maere. Pola Petrenko, sa collègue sur la série "Ici tout commence" est sa danseuse mystère. Pola Petrenko fait une entrée fracassante en heurtant Thomas Da Costa. Pour Chris Marques "Il y a une chose que j'apprécie, c'est que tu t'y colles, tu fais des vrais pas de rumba. Il n'y a pas encore cette implication où tu danses avec tout ton corps". Bilal Hassani est "moyennement content". Ces avis se reflètent dans le total des points, 23 pour Thomas Da Costa.

30/09/22 - 22:27 - Stéphane Legar et Calisson Goasdoué sur un tango moyen Stéphane Legar et Calisson Goasdoué sur un tango, avec comme danseur mystère le chanteur Keen'V qui, d'après les rumeurs est également présent dans Mask Singer dans le costume de l'Éléphant. Avec Camille Combal à l'animation des deux émissions, TF1 fait dans le réemploi de ses employés et candidats. "Pour moi, c'est hors-sujet complètement ce soir, le cadre, ça va pas, les pas, c'est très approximatif" assène Chris Marques, François Alu est plutôt d'accord avec cet avis : "Je partage quelques points de Chris, j'ai aimé le côté spectacle, mais parfois, ça manque de relief et de dynamiques". Stéphane Legar obtient 25 points, un score que ne comprend pas du tout Chris Marques qui exprime sa désapprobation.

30/09/22 - 22:15 - Léa Elui en hot seat après une danse en larmes avec sa grand-mère Léa Elui et Christophe Licata sur un American Smooth sur "Le sens de la famille" de Grand Corps Malade et Leïla Bekhti. C'est la grand-mère de Léa Elui, Danielle, qui danse les 20 dernières secondes avec sa petite-fille. Le moment est extrêmement émouvant mais la chorégraphie n'est plus du tout tenue par Léa Elui qui ne cesse de pleurer. "On voit de nettes améliorations. Il y a un contenu intéressant mais mon plus gros problème, c'est que je vois un début vraiment bien et puis, d'un coup, l'énergie s'en va", déclare Chris Marques. La jeune femme obtient 24 points.

30/09/22 - 21:51 - Anggun, Adrien Caby et Jean-Marc Généreux sur un tango Anggun et Adrien Caby dansent un tango avec un danseur mystère qui "parle aussi bien anglais que français". Il s'agit de Jean-Marc Généreux qui après avoir fait juré d'exception, veut décidément rester sur le plateau de DALS. "Tu as des mains sublimes, mais au niveau des pieds, ça balbutie un peu" selon François Alu, alors que pour Chris Marques "Il n'y a pas que le cadre qui est très bien, c'est un vrai tango qu'on a vu !", Marie-Agnès Gillot rejoint Chris Marques : "Je suis d'accord avec Chris, je trouve qu'il y a énormément de progrès".

30/09/22 - 21:41 - Florent Peyre très ému dans une valse avec sa femme, Virginie Florent Peyre et Inès Vandamme sur une valse contemporaine. Le magnéto du danseur mystère révèle que c'est Virginie, la compagne de Florent Peyre qui débarque sur la scène. Comme prévu par elle, Florent Peyre est très ému et semble oublier la chorégraphie pour embrasser sa compagne dès que celle-ci arrive. Florent Peyre récolte 26 points.

30/09/22 - 21:31 - La prestation de Carla Lazzari et de ses deux danseurs mystère Carla Lazzari effectue une salsa, avec non pas un mais deux danseurs mystère, qui se révèlent être Alizée et Grégoire Lyonnet, les deux anciens gagnants de la saison 4 de DALS. La jeune femme récolte 31 points de la part du jury.

30/09/22 - 21:16 - En piste pour l'épisode 4 de DALS ! Nous revoilà pour le quatrième épisode de cette saison 12 de DALS. Cet épisode est un peu particulier puisque les célébrités encore en compétition vont devoir achever leur danse avec un danseur mystère, qui est forcément l'un de leurs proches mais dont ils ignorent l'identité jusqu'à leur prestation en direct. De quoi mettre un peu de piment et rajouter du stress pour les candidats !

30/09/22 - 21:08 - Les indices récoltés par Eva ! Dans la liste des indices qui n'aident pas leur destinataire à trouver l'identité de son danseur mystère, on peut enfin évoquer Eva. Elle a elle aussi eu des indices en images, hélas pas montrées à l'écran. Selon sa description, il s'agit de maisons en Angleterre, d'une trompette, d'un oiseau et d'une dame, "célèbre" selon Jordan Mouillerac mais inconnue d'Eva.

30/09/22 - 20:49 - Léa Elui complètement perdue sur l'identité de son danseur mystère Léa Elui a vu plusieurs objets posés sur la table de sa salle d’entraînement en guise d’indices. Un café, une pomme et une carte avec marqué « Bonne fête » ne l’ont pourtant pas aidée, la star se retrouvant à essayer désespérément d’interroger son danseur, Christophe Licata, pour essayer d’y voir plus clair.