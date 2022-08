"Danse avec les stars : jury, candidats, date... Toutes les infos sur la saison 12"

DANSE AVEC LES STARS 2022. La saison 12 de DALS arrive à grands pas ! TF1 a levé le voile sur la date de diffusion de Danse avec les stars 2022. Ca va danser pour la rentrée !

[Mis à jour le 17 août 2022 à 16h20] C'est au milieu du mois d'août que TF1 a annoncé la date de diffusion du premier épisode de Danse avec les stars 2022. Le concours de danse, qui a vu Tayc et Fauve Hautot sacrés l'an dernier, revient sur la Une dès le vendredi 9 septembre à 21h10. L'occasion pour les téléspectateurs de faire la connaissance du nouveau casting de la saison. Ils sont 12 à briguer le titre cette année, six femmes et six hommes. Parmi ces personnalités, des noms bien connus du grand public comme l'ancien judoka David Douillet, Miss France 2021 Amandine Petit ou encore la chanteuse Anggun, l'humoriste Florent Peyre et le chanteur philippino-américain Billy Crawford. Au casting de cette saison, Clémence Castel gagnante par deux fois de Koh Lanta, mais aussi le comédien Théo Fernandez (Les Tuche) mais aussi l'acteur Thomas Da Costa (Ici tout commence). D'autres noms ne vous disent peut-être pas grand chose : l'influenceuse Léa Elui (11 millions de followers sur Instagram et 17 millions sur TikTok), les chanteuses EVA et Carla Lazzari ou encore le mannequin et chanteur Stéphane Legar devraient se faire découvrir du plus grand public tout au long de la saison.

Précisons également que le jury de Danse avec les stars a été en grande partie remanié pour cette saison 2022 suite à des départs et des indisponibilités. Pour DALS saison 12, Chris Marques reste le pilier historique de l'émission. Il est rejoint par François Alu qui rempile pour sa deuxième saison. Petits nouveaux sur le banc des juges cette saison : Bilal Hassani, finaliste l'année dernière, et Marie-Agnès Gillot, chorégraphe et danseuse étoile de l'Opéra National de Paris. Cette année, Denitsa Ikonomova sera éloignée des parquets de DALS mais, que les fans se rassurent : elle ne quitte pas définitivement l'émission. Elle ne sera toutefois pas candidate non plus, son emploi du temps ne le permettant pas. La danseuse sera de retour "autour d'un événement dans l'émission" précisait Frédéric Pedraza, producteur de l'émission, dans les colonnes du Parisien sans en révéler davantage.

Cette année encore, DALS fera les belles heures de TF1 pour la rentrée et la fin de l'année. En effet, c'est le 9 septembre 2022 que le premier prime de Danse avec les stars 2022 sera diffusé. L'émission sera par la suite diffusée tous les vendredis jusqu'à la finale qui sacrera le duo qui succédera à Tayc et Fauve Hautot, vainqueurs l'an dernier.

Comme à son habitude, TF1 a officialisé le casting de la prochaine saison de Danse avec les stars au courant de l'été 2022. On y retrouve douze personnalités, six hommes et six femmes dont Florent Peyre, Amandine Petit, Clémence Castel ou encore Anggun.

l'humoriste et comédien Florent Peyre

le chanteur Billy Crawford

l'influenceuse Léa Elui

l'ex-judoka et homme politique David Douillet

le comédien Théo Fernandez

Miss France 2021 Amandine Petit

la chanteuse Anggun

l'ex-gagnante de Koh Lanta Clémence Castel

le comédien Thomas Da Costa (Ici tout commence)

(Ici tout commence) le mannequin et chanteur Stéphane Legar

la chanteuse Carla Lazzari

la chanteuse Eva

Le jury de Danse avec les stars change pour son édition 2022. François Alu et Chris Marques rempilent, tandis que Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier n'ont pas pu être présents en raison de leur emploi du temps chargé. Ils seront remplacés par Bilal Hassani, finaliste de la saison 11, et Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile à l'Opéra de Paris.

Au terme de la saison 11 de Danse avec les stars, diffusée sur TF1 en 2021, Tayc, qui dansait en duo avec Fauve Hautot, a été sacré grand gagnant. Il affrontait au cours de la finale le 26 novembre 2021 Bilal Hassani-Jordan Mouillerac et Michou-Elsa Bois. Le gagnant s'est imposé avec 56% des voix du public.