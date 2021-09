"Danse avec les stars : Lââm éliminée, Bilal en tête"

DANSE AVEC LES STARS 2021. Au terme de la première soirée de la nouvelle édition de Danse avec les stars, Lââm a été éliminée du concours alors que la prestation de Bilal l'a qualifié directement pour le troisième prime.

TF1 lançait ce vendredi 17 septembre 2021 sa onzième saison de Danse avec les stars, après deux ans d'absence. Lors de ce premier prime, six couples ont dansé, en attendant les sept prochains le 24 septembre prochain. Très loin devant les autres duos, Bilal Hassani et son danseur Jordan Mouillerac ont réalisé une prestation qui leur a valu les quatre buzz des jurés, grâce à une danse contemporaine sur le titre Courage to change de Sia. En bas du classement, Lââm et son quickstep avec son partenaire Maxime Dereymez n'a pas su convaincre. Lucie Lucas et son partenaire Anthony Colette ont été les premiers à fouler le parquet de l'émission avec un tango argentin. La deuxième manche leur a été favorable puisqu'ils ont été les premiers désignés pour poursuivre l'aventure. Le comédien Jean-Baptiste Maunier et sa partenaire Inès Vandamme, ont également remporté les suffrages des jurés. Moussa, malgré des pas très hésitants, est sauvé par le public du plateau, tout comme Wejdene et Samuel Texier sauvés in extremis par le jury.

23:22 - Wejdene et Samuel sauvés par le jury, Lââm éliminée FIN DU DIRECT - Après le public, c'est au tour du jury de se prononcer sur son choix. Entre Lââm et Wejdene, François Alu, Jean Paul Gaultier et Denitsa Ikonomova décident de sauver Wejdene. "Pour la forme", Chris Marques nomme Lââm mais c'est bien la chanteuse de 50 ans qui est éliminée du concours de danse. La semaine prochaine, s'élanceront sur le parquet Miss France 2019 Vaimalama Chaves, la danseuse burlesque Dita Von Teese, la chanteuse Lola Dubini, le youtubeur Michou, le chanteurs Tayc, l'actrice Aurélie Pons et l'humoriste et chroniqueur Gérémy Crédeville.

23:16 - Moussa sauvé par le public Sur le titre "Juice" de Lizzo, les trois derniers couples du classement s'affrontent. Le public du plateau est appelé à voter et décide de sauver Moussa Niang et Coralie Licata avec 54% des voix.

23:12 - Moussa, Wejdene et Lââm risquent l'élimination Après la deuxième manche, 20 points sont attribués par le jury à Lucie Lucas et Anthony Colette, Jean-Baptiste et Inès remportent 15 points, enfin 10 points sont attribués à Wejdene et Samuel. Au final, dans le classement : Bilal reste premier, Lucie Lucas a 49 points, Jean-Baptiste Maunier 43 points. Ils reviendront dans un prochain prime. L'épreuve du face à face va donc se tenir entre Wejdene, Moussa et Coralie

23:00 - La deuxième manche commence avec une combinaison synchronisée Pour la deuxième manche de la soirée, les duos vont devoir faire une combinaison synchronisée, c'est-à-dire une chorégraphie de pas à réaliser côte-à-côte en même temps. Lucie Lucas et Anthony Colette commencent, relayés par Wejdene et Samuel Texier, Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme, puis Moussa et Coralie Licata.

22:50 - Moussa impressionne, Laurent et Claude dans le public Denitsa Ikonomova a trouvé Moussa "majestueux, puissant" mais demande à l'aventurier Koh-Lanta d'être plus souple et travailler sa respiration. Dans le public, Camille Combal montre du doigt les deux amis de Moussa venus le soutenir : Laurent et Claude, actuellement dans la nouvelle saison de Koh-Lanta, la légende diffusée les mardis sur la Une. François Alu a trouvé le porté de Moussa très qualitatif mais le trouve un peu trop raide dans ses mouvements. Chris Marques finit par des conseils : s'échauffer pour se détendre et ne pas danser comme un bloc. Les notes tombent : Jean Paul Gaultier donne un 7 et tous les autres un 6. Le total place le duo à égalité avec Wejdene.

22:45 - Le dernier couple de la soirée est Moussa Niang et Coralie Licata Moussa Niang et Coralie Licata, championne de France de show dance, vice-championne de danses latines, sont le dernier duo à entrer dans la compétition ce soir. Pour le présenter, TF1 a fait appel à Denis Brogniart qu l'a vu passer trois fois dans Koh-Lanta. Moussa, également deux fois champion du monde de boxe chinoise, évoque ses deux enfants qui ont changé sa vie. Christophe s'invite aux répétitions pour montrer des pas à Moussa. Le duo danse sur un paso doble.

22:38 - Le classement provisoire de la soirée Cinq duos se sont pour l'instant affrontés sur la piste. Le classement provisoire place Bilal Hassani et Jordan Mouillerac en tête avec leur quatre buzz. Lucie Lucas et Anthony Colette sont deuxièmes avec 29 points, suivis de près par Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme (28 points). Wejdene et Samuel Texier sont en quatrième position avec 25 points. Enfin Lââm et Maxime Reymirez ferment la marche avec seulement 20 points.

22:14 - Lââm et Maxime Dereymez déçoivent Lââm, chevelure flamboyante, s'est vu attribuer Maxime Dereymez comme partenaire. L'objectif du danseur, dont le problème aux yeux l'oblige à porter des lunettes, est de danser sur un quickstep. Sur une parodie de la série "Une nounou d'enfer", le duo met l'ambiance sur la piste. Après la danse, Lââm a le sentiment "d'avoir tout foiré". Certes, aucun buzz n'a été enregistré, mais Chris Marques l'encourage à continuer à s'accrocher malgré "les pas ratés". Même son de cloche pour François Alu qui fait une démonstration pour faire de beaux tours. Denitsa lui demande de travailler le gainage. Le plus beau compliment vient de Jean Paul Gaultier qui lui déclare son amour et l'encourage à aller vers "la caricature". Avec seulement 20 points, le couple est dernier du classement provisoire.

22:02 - Jean-Baptiste Maunier félicité à l'unanimité pour sa performance Après une bonne dose de stress, Jean-Baptiste Maunier est heureux de découvrir qu'il a eu un buzz de François Alu, "ému" et "surpris" par le combat mené par le comédien, plus habitué à la boxe qu'à la danse. "Ta détermination est incroyable" le félicite Denitsa qui lui conseille de fléchir un peu plus les jambes. Jean Paul Gaultier a été emballé par la scénographie et le mélange de fragilité et de force de Jean-Baptiste Maunier. Chris Marques lui demande de "n'avoir pas honte d'être grand" et "oser s'étirer au maximum". Les notes sont à la hauteur de la prestation : 6 pour Jean Paul Gaultier, 7 pour Denitsa, 8 pour François Alu et 7 pour Chris Marques. Avec un total de 28 points, le duo passe devant Wejdene mais reste derrière Lucie Lucas.

21:43 - Jean-Baptiste Maunier craque avec sa partenaire Inès Vandamme 18 ans après Les Choristes, Jean-Baptiste Maunier revient sur Danse avec les stars pour "montrer l'homme qu'il est devenu". Dans sa vidéo de présentation, on fait connaissance avec Léa, sa compagne, et son fils de deux ans. La danse choisie par Inès Vandamme est double : un début en contemporain, suivi d'un tango pour symboliser les deux parties de la vie du jeune homme. Pendant l'entraînement, le comédien, agacé par "ses verrous" craque. On le retrouve sur le plancher sur la musique : "Derrière le brouillard" de Grand corps malade et Louane.

21:39 - Aucun buzz pour Wejdene déçue Denitsa Ikonomova regrette que "la petite Beyonce" n'ait pas utilisé suffisamment le sol pour ses flexions de genoux, contrairement à Jean Paul Gaultier qui a trouvé la jeune femme "sexy et torride". Même avis pour François Alu pour qui Wejdene était "électrisante" malgré des imprécisions sur les pas. Et enfin Chris Marques complimente Wejdene pour sa toute première danse, tout en lui demandant d'"activer" davantage ses pieds. 7 pour Jean Paul Gaultier et 6 pour les autres. Ils se classent juste derrière Lucie Lucas et Anthony Colette.

21:32 - Wejdene et Samuel Texier enchaînent avec une samba C'est au tour de la chanteuse de RnB' Wejdene, âgée seulement de 17 ans, de faire le show avec une samba dansée avec Samuel Texier. Dans un décor très américain, le duo s'élance sur une musique de Beyonce, "Déjà vu".

21:25 - Lucie Lucas obtient un buzz de Chris Marques Grosse surprise : Chris Marques démarre sa notation par un buzz, soulignant le côté "félin" de la jeune femme et la réussite de cette première danse qui lance la compétition. François Alu conseille à Lucie Lucas de suivre davantage son partenaire, Denitsa veut "plus d'énergie dans les pieds". Quant à Jean Paul Gaultier, "très touché par l'élégance et la grâce" du couple, trouve la robe chair ravissante. Et les notes tombent : 7 pour Jean Paul Gaultier, 7 pour Denitsa, 7 pour François Alu et 8 pour Chris Marques.

21:16 - Lucie Lucas et Anthony Colette premiers danseurs de la soirée Les premiers à s'élancer sur le parquet sont Lucie Lucas, la comédienne de 35 ans connue pour son rôle éponyme dans la série à succès Clem, et son partenaire Anthony Colette, que les téléspectateurs connaissent bien aussi pour son rôle d'Hadrien dans Demain nous appartient. Après s'être entraînés en Bretagne où vit l'actrice avec ses enfants, ils foulent le parquet pour danser sur un tango argentin. La musique ? "Allumer le feu", par les Brigitte.