"Danse avec les stars : Théo Fernandez éliminé, le récap de l'épisode 2"

DANSE AVEC LES STARS 2022. Le deuxième épisode de la saison 12 de Danse avec les Stars était diffusé ce vendredi 16 septembre sur TF1. C'est Théo Fernandez qui a été éliminé, le récap de tout ce qui s'est passé.

Ce vendredi 16 septembre, se tenait le deuxième épisode de la saison 12 de Danse avec les Stars. Deux célébrités ont obtenu les quatre buzz d'immunité, Carla Lazzari et Stéphane Legar. Aucun buzz rouge n'a cependant été décoché. Lors du face-à-face qui a vu s'affronter Théo Fernandez, Clémence Castel et Florent Peyre, c'est finalement Théo Fernandez qui a quitté la compétition. C'est donc également la fin de l'aventure pour sa danseuse, Alizée Bois, qui n'est autre que la petite sœur d'Elsa Bois.

00:14 - Théo Fernandez réagit à son élimination Théo Fernandez, le candidat éliminé ce soir, a réagi peu après son élimination : « Je n’avais pas envie de gâcher la chorégraphie d’Alizée. Je ne voulais juste pas paniquer et que tout s’arrête. Rien que d’être allé au bout de la choré, j’ai gagné ». Le comédien semble ému, tout comme Alizée, sa danseuse qui salue une application exemplaire : "Il vient d'un monde on ne sait pas où et il se remet en question du début à la fin, juste avant la scène, il répétait le quick step"

00:01 - Chris Marques de retour dès la semaine prochaine ! Le juré le plus craint des candidats, l'impitoyable mais juste Chris Marques, sera de retour dès la semaine prochaine dans son siège de juge. Atteint du Covid, il devrait en effet être guéri d'ici une semaine. En attendant, il a profité de l'émission depuis son canapé ce 16 septembre et a tout commenté !

16/09/22 - 23:42 - Les internautes très enthousiastes du retour de Jean-Marc Généreux Même s’il n’était là que pour la soirée, en remplacement de Chris Marques atteint du Covid, le retour de Jean-Marc Généreux est salué par les réseaux sociaux. Petit florilège des commentaires « Le retour de Jean Marc dans l'émission serait génial. Des juges vraiment pros avec des années de danse derrière eux », « Rendez-nous jean-marc généreux !!! » « Je valide le retour de Jean-Marc Généreux ! Dommage que ce ne soit que pour un soir ! »

16/09/22 - 23:31 - Théo Fernandez éliminé de Danse avec les stars ! Le public a décidé de sauver Florent Peyre ce soir. Quant au jury, ils ont fait le choix de sauver Clémence Castel. C'est donc Théo Fernandez, accompagné de sa danseuse Alizée Bois, qui est éliminé de ce deuxième épisode de la saison 12 de Danse avec les stars.

16/09/22 - 23:21 - Qui s'affronte dans le face-à-face ? Florent Peyre, Clémence Castel et Léa Elui doivent réaliser une chorégraphie challenge issue des réseaux sociaux afin de remporter le maximum de points bonus et éviter le face-à-face. Après délibération du jury, ce sont Clémence Castel et Florent Peyre qui rejoignent Théo Fernandez pour le face-à-face.

16/09/22 - 23:02 - Le dernier couple de la soirée, Clémence Castel et Candice Pascal ! Clémence Castel et Candice Pascal se sont élancées sur le parquet de DALS, le dernier couple de la soirée. Clémence Castel a demandé expressément à danser avec une femme et non pas un homme, afin de montrer qu'elle était "une femme libre et courageuse", fière de ce qu'elle est et de qui elle aime. Le couple a dansé une valse contemporaine sur une chanson de Camille Lellouche "Ne me jugez pas". Le jury note le côté aérien de Clémence Castel, Jean-Marc Généreux encourage Clémence Castel à plus utiliser la sensualité "même si tu es une guerrière, le physique peut se mettre au service de la sensualité". Le couple obtient un total de 21 points(5 de François Alu, 6 de Bilal Hassani, 5 de Marie-Agnès Gillot et 5 de Jean-Marc Généreux).

16/09/22 - 22:47 - Et l'immunité également pour Stéphane Legar ! Stéphane Legar a dansé une samba avec la nouvelle danseuse Calisson Goasdoué sur une chanson de Dadju. Tous les membres du jury sont encore une fois debout. Les internautes sont ébahis par la qualité de cette danse, "Le mec c'est un danseur pro la blague", "Excellent, ce couple ira loin" Et sans surprise, ce sont les quatre buzz d'immunité qui s'affichent à l'écran ! Ils sont donc également qualifiés pour la semaine prochaine

16/09/22 - 22:38 - Nikos Aliagas sur DALS, la surprise pour une future candidate de la Star Ac' Les informations du Parisien étaient donc exactes, Nikos Aliagas est donc bien venu sur le plateau de DALS pour mettre en lumière une jeune femme présente dans le public. Cette dernière pensait juste assister au tournage de l'émission mais l'animateur vient de lui annoncer qu'elle était retenue pour la prochaine saison de la Star Academy qui reviendra en octobre sur TF1 !

16/09/22 - 22:33 - Petit point sur le classement Alors que quatre des six stars en compétition ce soir se sont déjà produites, un petit point sur le classement actuel : Carla Lazzari et Pierre Mauduy sont qualifiés pour la semaine prochaine et donc en première place

Florent Peyre - Inès Vandamme

Léa Elui - Christophe Licata

Théo Fernandez - Alizée Bois

16/09/22 - 22:22 - Quatre buzz d'immunité pour Carla Lazzari ! La plus jeune de la promotion, Carla Lazzari, 17 ans, a dansé un contemporain avec un nouveau danseur, Pierre Mauduy, le gagnant de "Qui dansera avec les stars ?", sur "Running up that Hill". Les membres du jury sont debout à la fin de la performance ! Les internautes ont également adoré la performance. Et ce sont quatre buzz d'immunité que récolte Carla Lazzari, ce qui lui permet de se qualifier immédiatement pour la semaine prochaine !

16/09/22 - 22:13 - Théo Fernandez en larmes après sa performance Théo Fernandez, comédien qui s'est fait connaître grâce aux "Tuche", a dansé un quick step avec une nouvelle danseuse, Alizée Bois, la petite sœur d'Elsa Bois ! Et pour une première performance, la différence d'énergie entre les deux était assez impressionnante. Hélas pour eux, l'ensemble du jury fait remarquer une performance très chaotique, voire "une petite catastrophe" pour Jean-Marc Généreux. Pour Marie-Agnès Gillot, "J'ai cru qu'il me manquait un décodeur pour comprendre ta danse". Ils n'obtiennent que 19, et vont donc directement en hot seat.

16/09/22 - 21:50 - Léa Elui en hot seat ! Léa Elui, a dansé une samba avec Christophe Licata sur "SloMo". L'influenceuse qui a commencé sa préparation très stressée et "avec un problème de confiance en elle" selon son danseur, s'est ouverte sur le harcèlement scolaire qu'elle a subi au cours de sa scolarité et la perte de confiance que celui-ci a entraîné. Le couple a l'air de très bien s'entendre ! Aucun buzz d'immunité. Pour Marie-Agnès Gillot, "Le haut du corps, tu peux vraiment t'éclater". Pour Bilal Hassani, il est important que Léa Elui réfléchisse moins. Pour l'ensemble du jury, les "hanches" de l'influenceuse sont son gros point fort. Ils obtiennent 26 points (6 de François Alu, 7 de Bilal Hassani, 7 de Marie-Agnès Gillot et 6 de Jean-Marc Généreux ) et partent malheureusement en Hot Seat.

16/09/22 - 21:35 - C'est Florent Peyre qui ouvre le bal ! Florent Peyre a inauguré la soirée en compagnie d'Inès Vandamme avec un modern jazz sur "As it was" d'Harry Styles. Les internautes remarquent certaines erreurs mais ont manifestement plutôt bien aimé cette danse pleine d'énergie ! Le couple n'a obtenu aucun buzz d'immunité. Pour l'ensemble du jury, "une très belle complicité" est à noter mais le travail des jambes est à travailler pour François Alu et le "poids du corps à mettre plus sur l'avant du pied" pour Marie-Agnès Gillot. "Florent Peyre a fait des petits impairs" selon Jean-Marc Généreux qui déborde d'énergie pour son retour. Le couple obtient 27 points (7 de François Alu, 7 de Bilal Hassani, 7 de Marie-Agnès Gillot et 6 de Jean-Marc Généreux)