"Demain nous appartient : Aurore arrête Quentin, spoilers du mercredi 14 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 904 de Demain nous appartient du mercredi 14 avril 2021, Quentin a été arrêté après avoir été mis sur écoute. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 13 avril 2021 à 19h29] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain, mercredi. Dans l'épisode 904 de Demain nous appartient diffusé le 14 avril 2021 sur TF1, Roxane cherche à hacker l'ordinateur des Daunier pour pouvoir espionner Quentin. Elle réussit à pirater les enceintes Bluetooth et peut tout entendre de ce qu'il se passe dans l'appartement. Georges ne perd pas une minute pour écouter Quentin, Pascal et Hélène même s'il rappelle que cela est totalement illégal. Aurore s'en moque puisqu'elle veut savoir pourquoi Quentin a ciblé son appartement. En écoutant tout ce qu'il se passe à l'appartement, Georges découvre qu'il n'y a pas de bébé et qu'ils ne sont pas que de simples squatteurs. Chez Samuel, Alma en a assez de la colocation avec les Daunier. Samuel décide le soir-même d'imposer des règles pour qu'Alma se sente mieux chez elle.



Sofia est toujours aussi amoureuse de Quentin et décide d'aller le voir à l'appartement. La jeune femme s'énerve contre lui et pense qu'il n'a jamais été sincère avec lui. Touché par ses paroles, Quentin lui dit qu'il était sincère quand il lui a dit qu'il la trouvait formidable. Il aurait voulu la rencontrer dans des circonstances bien différentes. Un peu plus tard, Pascal est très nerveux, car il n'a plus ses médicaments. Quentin se dévoue pour aller en chercher à la pharmacie, car il n'est pas très important pour la suite du plan. Aurore, qui a tout entendu, réussit à arrêter le jeune homme pour usurpation d'identité.

Judith change de look capillaire

Dans Demain nous appartient du 14 avril 2021, Judith arrive devant Chloé avec une petite mine et un bonnet sur la tête, alors qu'elle s'était faite relooker la veille. Elle confie à sa mère qu'elle a été chez le coiffeur, mais qu'il a raté sa coupe. Elle prétend que ses cheveux sont coupés très courts et que ça ne lui va pas. Chloé, de plus en plus inquiète, tente de rassurer sa fille. Judith enlève finalement le bonnet et montre sa belle chevelure blonde à sa maman. Chloé l'a trouve sublime et adore son nouveau look. Elle est quand même quelque peu nostalgique que sa fille grandisse et abandonne ses vieux vêtements. Au lycée, Judith montre son look à Noor et pense que Camille a fait du bon travail. Charlie arrive au même moment pour se moquer d'elle et pense qu'elle veut quitter Souleymane. Judith assure qu'elle est très bien avec Souleymane et que son nouveau look n'a rien avoir avec cela.

Roxane très énervée contre Sacha

Également dans Demain nous appartient mercredi, Clémentine a prévu de faire une vidéo pour un cours de sport, mais Sacha lui annonce à la dernière minute qu'il ne peut pas venir et qu'il a un empêchement. Au Spoon, Roxane est très énervée, car elle a attendu Sacha pendant plus de deux heures pour lui montrer son nouveau site. Elle a l'impression d'avoir perdu son temps et Tristan est bien embêté. Sacha arrive finalement au bar et Roxane, qui n'a toujours pas décoléré, lui dit qu'il n'est pas sérieux de ne pas l'avoir appelée pour annuler. Elle souhaite arrêter le projet et Sacha s'énerve contre elle. Alex, quant à lui, est persuadé que Sacha trompe Clémentine.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.