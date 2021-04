"Demain nous appartient : Camille en grand danger, spoilers de la semaine du 19 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, diffusés durant la semaine du 19 avril 2021, la famille Meffre sera plus que jamais en danger. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 16 avril 2021 à 19h34] Cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient, diffusés la semaine prochaine. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, diffusés à partir du 19 avril 2021, Pascal et Hélène, qui ont tenté de tuer Xavier, vont être recherchés par la police et seront en cavale. Les Daunier vont enfin pouvoir retrouver leur appartement, mais Manon ne se sentira plus du tout chez elle. Sofia va prendre la défense de Quentin, Pascal et Hélène et ne pourra s'empêcher de penser à son protégé. Manon va trouver que tout cela devient maladif et va se disputer avec elle. William, quant à lui, se montrera compréhensif envers Sofia.

Même si Aurore sera heureuse de retrouver son appartement, elle va beaucoup s'inquiéter pour la famille de Xavier Meffre. Avec Martin, elle va tout faire pour retrouver Pascal et Hélène avant qu'il ne soit trop tard. Les deux policiers sauront en effet qu'ils ont l'intention d'aller jusqu'au bout de leur plan. Aurore va décider de placer sous protection Xavier, Maud et Camille et ils devront limiter le plus possible leurs déplacements. Maud ne va pas du tout apprécier de rester coincée chez elle et va désobéir à son père. La jeune fille va aller se promener au risque se mettre en grand danger. De son côté, Hélène va monter un tout nouveau plan. Elle va décider de s'en prendre à l'une des filles de Xavier afin de se venger de la mort de Geoffroy. C'est ainsi que Camille va se retrouver menacée de mort alors qu'elle sera seule chez elle.

Aurore très inquiète pour sa famille

Également dans les prochains épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 19 avril 2021, Aurore va avoir la tête ailleurs et va faire face à une terrible nouvelle : elle va apprendre que David Doumergue est de retour à Sète et va s'inquiéter pour sa famille. La policière n'aura pas envie de revivre une nouvelle période atroce et voudra retrouver la trace d'Aurélie Doumergue, alias Roxane. La petite amie de Sara pourrait être en grand danger dans les prochains épisodes.

Charlie enceinte ?

En parallèle, dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Charlie, Souleymane, Judith, Gabriel, Arthur et Jules continueront d'organiser leur séjour dans une superbe villa pour réviser tous ensemble. Charlie ne va pourtant pas avoir le moral et sera inquiète. Elle va avoir du retard dans ses règles et choisira de faire un test de grossesse. Arthur va pourtant rentrer dans sa chambre sans frapper, ce qui va beaucoup énerver la jeune femme. Elle va tout faire pour le mettre à la porte, mais Arthur va finir par découvrir le test dans son sac.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.