"Demain nous appartient : Clément se drogue-t-il ? Spoilers du mercredi 1er septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1004 de Demain nous appartient du mercredi 1er septembre, le comportement de Clément reste mystérieux mais Garance a des doutes. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 31 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1004 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 1er septembre 2021 sur TF1. L'épisode commence comme la veille par une vision floue de la police scientifique, cette fois emmenant un corps sans vie. Puis retour 2 jours plus tôt. Dans l'épisode 1004 de DNA, Victoire rapporte à Georges qu'elle a vu Clément embrasser une autre fille. En colère pour Garance, elle ne sait pas comment agir alors qu'à l'hôpital, Clément se montre toujours aussi amoureux. Après son départ, Victoire décide de dire la vérité à sa collègue, incrédule. La jeune femme se rend alors chez Clément mais n'y trouve que sa mère, très désagréable avec elle. Venu au lycée rencontrer Chloé, la nouvelle proviseure, Clément se voit accorder une deuxième chance et est accepté. Mais dans les toilettes, le redoublant se frappe la tête et fond en larmes. Dans la rue, on le voit acheter un paquet suspect à un jeune en scooter…

Toujours dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 1er septembre, Sandrine, Morgane et Arthur prennent leur dernier petit-déjeuner en famille avant de partir en Guadeloupe. Gabriel a décidé de rester avec une rentrée bien chargée : la fac cumulée à un job de pion au lycée Agnès Varda. Sofia vient dire au revoir à Arthur, Sandrine pleure dans les bras de Victoire qui lui offre un porte-clé, "premier cadeau de fête des mères" pour qu'elle pense à elle tous les jours. Morgane dit enfin au revoir à son fils, lui faisant promettre de venir bientôt les voir. Une fois partis, les Roussel arrivent déjà pour la location. C'est Gabriel qui les installe, lui s'est pris une chambre étudiant au centre-ville.

Dans l'épisode de DNA du 1er septembre, Sylvain plante des fleurs au-dessus de l'emplacement du lingot lorsque Christelle vient lui parler de Charlie. S'il continue à n'avoir aucune empathie pour la jeune femme, Christelle la défend, rappelant le syndrome de Stockholm dont elle a souffert pour excuser ses choix. La mère de famille s'occupe ensuite de Charlie, la tirant du lit et de sa déprime. Contrainte à sortir, Charlie se retrouve à La Paillote où deux jeunes lui posent des questions malsaines sur la prise d'otages. Camille tente de lui tendre la main mais Charlie la refuse. De retour chez les Moreno, Christelle, toujours aux petits soins, lui a pris rendez-vous avec un psy. Puis Nathan se manifeste et ils se retrouvent. Prévenant, Nathan réussit à mettre en confiance Charlie, qui le considère comme son seul ami.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

