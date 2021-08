"Demain nous appartient : La famille Daunier réunie, spoilers du vendredi 13 août 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 991 de Demain nous appartient du vendredi 13 août, Cyril et William renouent les liens. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 12 août 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 991 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 13 août 2021 sur TF1. Dans l'épisode 991 de DNA du vendredi 13 août, Brigitte a tiré dans la jambe de Cyril et il n'est que légèrement blessé. À sa sortie de l'hôpital, il sera de nouveau placé en institut psychiatrique. William comprend soudain l'attitude distante de ses parents à son égard et leur préférence manifeste pour Bénédicte. Brigitte décide de se rendre au chevet de Cyril, mais ce dernier refuse de lui pardonner. Plus tard, c'est au tour de William et de Bénédicte de visiter le blessé. Cette fois, le contact s'établit et les deux frères et la sœur semblent enfin nouer des liens.

De retour au mas, Judith reste campée sur ses positions et refuse d'intégrer son école de commerce. Chloé et Marianne voudraient qu'elle décroche un diplôme dans un premier temps et décide ensuite de son avenir, mais Alex pense que Judith doit faire ses propres choix. Dans cet épisode de Demain nous appartient, la jeune fille surprend Noa en charmante compagnie, mais nie être jalouse. Plus tard, Noor aide Alex à livrer des huîtres à un gros client. En quittant le lieu de livraison, ils surprennent deux hommes armés. Alors qu'ils tentent de s'enfuir, Noor chute sur le sol, s'ouvre le crâne et perd connaissance.

Pendant ce temps chez les Moreno, Charlie est toujours bien décidée à séduire Anthony. Elle déboule à l'improviste et le surprend torse-nu, pour son plus grand plaisir. Elle lui rentre ouvertement dedans et le jeune homme en profite pour lui expliquer que même s'il la trouve jolie, il ne souhaite pas avoir de relation avec elle. Plus tard, à la paillote, elle raconte ses mésaventures à son collègue. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 13 août 2021 sur TF1, Hadrien lui conseille de laisser tomber, mais la jeune femme refuse de s'avouer vaincue et promet d'arriver à ses fins malgré leur différence d'âge.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.