"Demain nous appartient : Judith et Roxane introuvables, spoilers du jeudi 21 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1040 de Demain nous appartient du mercredi 20 octobre

[Mis à jour le 20 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1040 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 21 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 21 octobre, l'étau se resserre autour d'Yvan Josse. Noa a compris que son grand-père retenait sa petite amie captive. Il lui demande de révéler l'endroit où il cache ses victimes mais Yvan refuse. Il bouscule Noa qui tombe inconscient. Lorsqu'il se réveille, son grand-père est parti. Noa finit par retrouver son chemin et avertit les policiers. De son côté, Yvan refuse d'aider Judith et se sentant trahi par Roxane, il décide d'abandonner les deux femmes. Alors que Sara et Martin finissent par retrouver la trace d'Yvan, ils interceptent sa camionnette. Pris de court et désespéré, le vieil homme se donne la mort sans révéler où il a enfermé Judith et Roxane.

Non loin de là, Karim essaye de recoller les morceaux avec Anna. Le policier pense que sa compagne veut le quitter et panique, mais celle-ci le rassure. Il se confie à Georges qui pleure sa relation avec Victoire, persuadé que son ex ne l'aime plus depuis sa greffe. Anna raconte à Flore que Jim lui tourne autour mais qu'elle a préféré rester avec Karim. Dans cet épisode de Demain nous appartient, la psychologue accepte finalement un rendez-vous photo sur la plage avec Jim. Les deux amis s'amusent et se rapprochent… Et finissent par s'embrasser fougueusement.

En parallèle, Mona essaye de s'intégrer dans sa classe, mais c'est loin d'être gagné. Elle a beaucoup de mal à suivre l'argot des jeunes d'aujourd'hui et ne comprend rien quand on lui parle. Elle s'exprime avec ses propres mots et fait rire tout le monde. Heureusement, Nathan, Lizzie et Mathilde sont prêts à l'aider. Dans l'épisode 1040 de Demain nous appartient diffusé le 21 octobre 2021 sur TF1, Mona prend des notes et écoute attentivement ses camarades de classe. Elle peut également compter sur Georges, qui s'amuse de cette nouvelle lubie et décide de lui donner un coup de main en lui apprenant à son tour quelques mots d'argot.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.