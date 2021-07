"Demain nous appartient : la dame blanche est un homme, Spoilers du 30 juillet 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 981 de Demain nous appartient du vendredi 30 juillet, la police a retrouvé le propriétaire de la moto. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 29 juillet 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 981 de Demain nous appartient du vendredi 30 juillet 2021 sur TF1. Dans l'épisode 981 de DNA du vendredi 30 juillet, Bénédicte rend visite à son père pour comprendre pourquoi il a agressé la fille Toussaint. Face à son insistance, Régis sort de ses gonds et clôt la conversation. Alors qu'elle quitte la villa de ses parents, un motard se gare devant et y entre. Au même moment, Régis raconte tout à sa femme qui craint faire porter à Bénédicte et William le traumatisme de leur famille. Elle propose à nouveau de leur dire la vérité mais Régis insiste pour ne rien révéler. Au commissariat, Karim a réussi à identifier le propriétaire de la moto volée. Interrogé, l'homme donne de nouveaux détails : le voleur déguisé en dame blanche serait non pas une femme, mais un homme. Pendant sa nouvelle séance d'hypnose, William revoit l'endroit de l'accident avec une forme au milieu de la route : la dame blanche. Sous le masque : le visage de William apparaît.

Toujours dans le prochain épisode de DNA diffusé le vendredi 30 juillet, Camille raconte à son père, médusé par les risques qu'elle a pris, l'arrestation des trafiquants d'animaux sauvages. Il voit toujours d'un mauvais œil qu'elle fréquente Dorian. A La Paillote, l'ado se confie à Souleymane concernant ses sentiments naissants pour Camille et son inexpérience des relations longues. Camille arrive et Souleymane les laisse. Alors qu'elle sort de l'eau, elle embrasse Dorian et décide de faire une fête le soir-même au bout du jardin de Chloé.

Enfin, dans l'épisode du vendredi 30 juillet de Demain nous appartient, Souleymane est heureux d'avoir repris sa relation avec Judith. De son côté, au mas, Judith raconte tout à Noor qui pense, comme Chloé, que Judith s'est remise avec Souleymane pour les mauvaises raisons. Noa apparaît alors et lui propose une balade en barque qu'elle accepte. Au milieu de l'étang, Judith se rend compte qu'elle adore travailler ici et s'imagine reprendre l'entreprise familiale. Alors qu'il lui propose d'aller boire un verre, Judith décline et rejoint Souleymane à la Paillote. Mais Noa a également décidé de sortir à la Paillote et alors qu'elle commande des cocktails, Judith le croise au comptoir, l'air malheureux. Agacée de sa présence, elle lui annonce s'être remise avec Souleymane.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.