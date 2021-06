"Demain nous appartient : le corps repêché enfin identifié, spoilers du 15 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 948 de Demain nous appartient, les policiers mettent un nom sur la victime de l'étang et arrêtent un suspect. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 14 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 948 de Demain nous appartient diffusé le 15 juin 2021 sur TF1. Dans l'épisode 948 de Demain nous appartient, les analyses de la police scientifique sont formelles : le corps repêché dans l'étang n'est pas celui de Clémentine Doucet. La police se met en quête de l'identité de la victime en suivant la piste du bracelet retrouvé sur le cadavre. Interrogé, le bijoutier réussit à identifier l'acheteuse : Julie Laval. Il s'agit d'une employée d'un mas ostréicole appartenant à la famille Josse. Sur place, le patron confirme aux policiers que sa relation avec Julie Laval était tendue. A ses côtés, son petit-fils Noa semble mal à l'aise. Les policiers fouillent le casier de l'employée et y retrouvent son ordinateur dont l'analyse révèle une conversation houleuse dévoilant une liaison entre Noa et Julie. Les policiers retournent au mas, retrouvent dans les sacoches de la moto de Noa une corde similaire à celle retrouvée dans les cheveux de la victime et placent le jeune homme en garde à vue pour meurtre.

Toujours dans l'épisode du 15 juin 2021 de DNA, dans la famille de Sacha et Juliette, la grève du lycée contraint les adolescents à rester à la maison. Dans le salon, Ben, Océane et Gaspard sont stupéfaits de constater que leur père, pendant sa double vie, leur a acheté les mêmes cadeaux. Réunis à table pour le dîner, Juliette remarque que son fils et Ben ont les mêmes chemises. L'occasion pour Ben, agacé, de demander des explications à leur père. Sacha esquive la conversation, à la faveur d'un appel téléphonique providentiel : on lui annonce que l'opération de Solène s'est bien passée !

Chez les Delcourt, dans l'épisode de Demain nous appartient du 15 juin 2021, Maud part répéter avec son groupe pour la Fête de la musique. Elle croise Mona qui se montre insistante pour en faire partie, ce qui n'enchante pas la jeune femme. Au même moment, elle ouvre un courrier de la préfecture lui refusant, faute d'emplacements suffisants, une place pour jouer le 21 juin. Déçue, Maud demande alors à son procureur de père d'intervenir, ce qu'il refuse. Au Spoon, Mike, le médecin légiste, se présente à Tristan : son groupe de death metal, les "Satanistes hurlants", vient jouer devant l'établissement le jour de la Fête de la musique. En panique, Tristan veut absolument trouver un autre groupe pour jouer à l'intérieur et faire fuir Mike et ses musiciens. Il demande à Sylvain, venu réparer un four, de solliciter sa fille Betty.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.