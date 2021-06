"Demain nous appartient : Louise repousse Bart, les spoilers du 4 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Grâce à Aurélien, Bart retrouve Louise mais celle-ci refuse de lui expliquer pourquoi elle veut le quitter et partir. Que va-t-il se passer dans l'épisode de DNA du 4 juin 2021 ? Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 03 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 941 de Demain nous appartient diffusé le 4 juin 2021 sur TF1. Après avoir sauté du premier étage de l'appartement loué par Louise, Aurélien retourne à Sète en boitant pour prévenir Bart. Ensemble, ils retrouvent la location et Bart tente de raisonner avec Louise mais celle-ci reste complètement fermée. "Je ne t'aime plus" insiste-t-elle sans lui expliquer les véritables raisons de son départ précipité. Bart, de son côté, comprend bien que Louise lui ment et qu'elle lui cache quelque chose. Lorsqu'il évoque la possibilité que tout ceci soit lié à l'homme qui la suivait dans la rue, Louise dément fermement. Bart finit par la laisser seule avec ses enfants mais promet de tout faire pour comprendre et l'aider.

Ailleurs à Sète, Anna poursuit son enquête et peut compter sur le soutien de Roxane qui, de manière totalement illégale, s'introduit sur les serveurs bancaires où sont stockées les informations au sujet du harceleur de Louise. On apprend désormais que celui-ci s'appelle Michaël Brunon, habite à Sète et qu'il a récemment reçu un virement de 3 000€ inexpliqué depuis une banque étrangère. Anna va donc le confronter au sujet de cette somme reçue depuis l'étranger. Au pied du mur, le stalker décide de passer aux aveux et affirme, bien mystérieusement, que Louise cache quelque chose : "c'est Louise le problème, elle a menti à tout le monde. Elle n'est pas du tout celle qu'elle prétend être".

Toujours dans l'épisode 941 de DNA du 4 juin 2021, Timothée est toujours très perturbé alors que son petit monde s'écroule. Et pour cause, Lou compte déménager et l'emmener, lui et Nina, à Marseille loin de son père Victor, qui est en prison depuis 5 mois à Sète. L'adolescent remue ciel et terre pour trouver une solution qui lui permettrait de rester auprès de son père. Il va même jusqu'à se rendre au domicile de Xavier et Chloé pour demander au procureur d'assigner son père à résidence plutôt que de le laisser derrière les barreaux. Problème, les méfaits de Victor sont trop graves pour qu'il puisse bénéficier de cet assouplissement de peine. Bouleversé, Timothée semble contraint de partir à Marseille. Pendant ce temps, Karim n'a pas dit son dernier mot : il veut obtenir la garde exclusive de Nina pour la garder à ses côtés. Une longue lutte s'annonce entre Lou et Karim au sujet de ce déménagement.

Enfin, il faut noter que Sacha a tenu sa promesse dans l'épisode 941 de Demain nous appartient. En effet, après avoir mis en vente les bijoux de Vincianne, qu'il a tuée la semaine dernière, il a réussi à en négocier le prix de 20 000€ soit exactement la somme dont il avait besoin pour payer l'opération et les billets d'avion de Solenne. La jeune femme par donc ce soir pour être opérée et sortir de son fauteuil roulant. Elle ne sera cependant pas accompagné par son père qui prétexte devoir rester à Sète si jamais Clémentine refait surface.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.