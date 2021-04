"Demain nous appartient : Lucie et Marc Véry cernés par la police, spoilers du 2 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 896 du 2 avril 2021, Lucie et Marc Véry sont cernés par la police et tentent de s'échapper. Spoilers et résumé.

[Mis à jour le 1er avril 2021 à 19h45] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir, vendredi. Dans l'épisode 896 de Demain nous appartient diffusé le 2 avril 2021, Aurore et Martin arrivent à la chapelle pour arrêter Marc Véry et Lucie. Les deux hors-la-loi ne savent pas comment se sortir de cette situation et tiennent toujours en otage Ben. Martin s'inquiète quant à l'issue de la prise d'otage et souhaite que Victoire aille parler à Lucie, ce qui ne plait pas à Georges. La docteure accepte de les aider et supplie Lucie de laisser tomber leur cavale et de se rendre. Lucie fait ses adieux à sa meilleure amie et lui explique qu'elle ira jusqu'au bout par amour pour Marc Véry.



Un peu plus tard, Ben, apeuré, dit au tueur aux alliances qu'il y a un passage secret dans l'église. Le truand et Lucie décident de le trouver et réussissent à sortir de la chapelle. Pensant être enfin libres, ils se remémorent quelques bons souvenirs, mais la police arrive. Lucie et Marc Véry, qui refusent de se rendre, s'approchent de la falaise et se disent quelques derniers mots d'amour avant de se jeter dans le vide.

Gabriel prêt à dire la vérité à Jules

Également dans l'épisode de Demain nous appartient du 2 avril 2021, Charlie continue de se sentir mal après avoir couché avec Gabriel. Elle se confie à Christelle et lui explique qu'elle eu des relations intimes avec Jules afin qu'il arrête de la questionner sur Gabriel. Christelle est désemparée et lui suggère de dire toute la vérité à son petit ami avant qu'il ne soit trop tard. En classe, le prof de maths propose un devoir de groupe et Charlie se retrouve en binôme avec Gabriel. Cela ne plaît pas à Jules qui se montre jaloux et qui veut que sa petite amie travaille dans un lieu public avec Gabriel. Gabriel arrive au même moment et provoque une nouvelle fois son ancien ami.

Un peu plus tard, Jules, qui ne comprend plus Gabriel, l'accoste dans la rue pour tenter de savoir ce qui ne va pas. Il réalise que Gabriel est toujours amoureux de Charlie et lui conseille de tourner la page, car elle n'est pas amoureuse de lui. Gabriel, lassé de mentir, laisse entendre que Charlie n'est pas honnête et lui cache des choses sur leur relation. Il lui conseille par la suite d'avoir une discussion avec sa petite amie pour connaître le fond du problème.

Timothée gâche la soirée d'Isam et Manon

Demain soir dans Demain nous appartient, Isam a promis de réviser avec Timothée pour le concours de maths, mais le fils de Victor Brunet ne lui laisse que peu de temps libre. Manon souhaite voir un film d'horreur avec son petit ami et commence à en avoir assez qu'il passe tout son temps avec Timothée. Énervée, elle lui explique qu'elle ne le voit presque plus et qu'il lui manque.

Un peu plus tard, Isam retrouve Timothée pour annuler sa soirée maths avec lui. Avec quelques calculs mathématiques, il convainc son ami de lui laisser une soirée avec sa petite amie. Le soir, alors que Manon s'apprête à raconter une histoire d'horreur à Isam, Timothée débarque à l'improviste. Il explique à Isam qu'il a fait une erreur dans ses calculs et lui donne une boite de préservatifs. Avant de partir, Timothée confie aux deux jeunes amoureux qu'il est important de se faire de bons souvenirs, comme il a pu s'en faire avec Noor, quand ils étaient en couple.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.