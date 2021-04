"Demain nous appartient : Marc Véry est mort, spoilers de la semaine prochaine"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient diffusés dans la semaine du 5 avril 2021, la police retrouve le corps de Marc Véry. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 2 avril 2021 à 19h46] Cet article contient des spoilers sur les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 5 avril 2021 sur TF1. Après plusieurs semaines de cavale, Marc Véry et Lucie ont sauté d'une falaise afin d'échapper à la police. La semaine prochaine dans Demain nous appartient, Aurore, Martin et Karim vont retrouver le corps sans vie du tueur aux alliances, mais Lucie restera introuvable. Victoire, qui a aidé sa meilleure amie à soigner Marc Véry, découvrira qu'elle pourrait toujours être en vie.

De son côté, Chloé lancera sa marque de bijoux sur Instagram et connaît un gros succès grâce à Camille. La prof de SVT deviendra accro à son téléphone, ce qui agacera de plus en plus Judith. Avec l'aide de Maud, la sœur de Céleste fera tout pour dégoûter sa mère des réseaux sociaux. Pourtant, sans le vouloir, Judith sèmera la zizanie entre Chloé et Alex.

Sofia sauve la vie d'un homme

Dans les épisodes à venir de Demain nous appartient, Sofia et Manon verront un homme au loin prêt à se jeter d'un pont. Sofia va accourir vers l'inconnu et tentera de le convaincre de ne pas se suicider. Désespéré, le jeune homme sautera alors que les habitants de Sète filmeront la scène. Sans hésiter une minute, Sofia se jettera à l'eau pour le sauver. Aurore, qui a eu très peur pour sa fille, lui fait promettre de ne plus jamais refaire une chose pareil. William de son côté prendra en charge le patient, qui se nomme Quentin.

Au lycée, Sofia deviendra une héroïne aux yeux de ses camarades de classe. Tout le monde la félicitera, mais Arthur ne verra pas cela d'un très bon oeil. L'adolescent n'aimera en effet pas les nouvelles fréquentations de sa petite amie. Sofia décidera de prendre sous son aile Quentin et semblera s'attacher à lui, ce qui n'échappera pas à Manon et Arthur.

Sacha cache quelque chose à Clémentine

Également dans la suite de Demain nous appartient Alex, qui fait du sport depuis peu avec Clémentine, trouvera Sacha étrange et quelque peu distant. Il hésitera à en parler à la coach sportive, mais ne voudra pas être responsable de leurs problèmes de couple. Clémentine recevra un appel de Sacha qui prétendra avoir un empêchement avec le travail. Il lui expliquera qu'il doit passer la nuit à Montpellier afin de régler un contentieux.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.