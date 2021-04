"Demain nous appartient : Quentin piège Sofia, spoilers du 8 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 900 de Demain nous appartient diffusé jeudi 8 avril 2021 sur TF1, Quentin piège Sofia après avoir passé la nuit chez elle. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 7 avril 2021 à 19h31] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain, jeudi. Dans l'épisode 900 de Demain nous appartient diffusé jeudi 8 avril 2021 sur TF1, Quentin a passé une bonne nuit chez les Daunier et leur fait une petite surprise en leur préparant le petit-déjeuner. William et Aurore sont conquis et lui proposent de rester quelques jours de plus chez eux le temps de trouver un logement d'urgence. Aurore souhaite quand même s'assurer que Quentin est honnête et veut faire quelques recherches sur lui, ce qui amuse beaucoup William qui la trouve très protectrice avec leurs filles. Manon remarque pourtant après le petit déjeuner que Quentin porte l'un de ses pulls et s'énerve contre lui. Elle ne comprend pas comment il a pu se servir dans ses affaires, mais Sofia prend la défense de Quentin.

Au lycée, Arthur n'est pas en forme et a peur de perdre Sofia à cause de son nouveau protégé. Il tente de lui adresser la parole en cours d'Anglais et lui propose une petite soirée en amoureux. Sofia refuse et lui explique qu'elle souhaite passer du temps avec Quentin. Arthur, vexé, s'énerve et le ton monte entre les deux adolescents. Quentin quant à lui, part à la rencontre de Pascal et lui dit qu'il est temps de passer à la suite du plan. Pascal hésite car il souhaite avoir l'avis d'Hélène avant, mais finit par lui donner du matériel. Le soir, Sofia tente d'entrer chez elle, mais remarque que la porte de l'appartement ne s'ouvre pas. Quentin a changé la serrure et dit à Sofia qu'il refuse de retourner à la rue.

Sacha ment à Clémentine

Également dans Demain nous appartient jeudi 8 avril 2021, Ben ne va pas bien depuis la prise d'otage et se confie à Clémentine. La coach de sport pense que l'adolescent doit parler à Sacha et peut-être même voir un psychologue. Ben ne souhaite pourtant pas parler à son père de ses problèmes, car il pense qu'il va le trouver faible. Cela inquiète beaucoup Clémentine, laquelle décide d'appeler Sacha, alors qu'il est supposé être à Paris. Le coach répond et prétend qu'il est sur le point de prendre l'avion pour rentrer. Au même moment, Alex passe en voiture à Sète et remarque Sacha au téléphone. Il comprend alors que l'amant de Clémentine n'est pas honnête et tente de lui en toucher un mot. Clémentine, amusée, lui explique que Sacha n'a personne d'autre dans sa vie et qu'il se fait des idées. Le soir, Sacha prend le temps de parler avec son fils et se montre très attentif face à sa détresse. Il veut tout faire pour renouer des liens avec lui et Solenne.

Chloé dégoutée par les réseaux sociaux

Demain soir dans Demain nous appartient, Chloé a la pression à cause de sa collaboration avec la fausse marque coréenne. Xavier arrive chez elle de bon matin pour lui montrer quelques croquis et lui avoue qu'il est fier de lui et qu'il y a passé toute la nuit dessus. Chloé est pourtant déçue et ne pense pas que les dessins correspondent à l'univers de la marque. Xavier est vexé et décide de jeter l'éponge. Camille arrive à la rescousse de Chloé et tente de faire de nouveaux dessins. Après avoir passé toute une journée dessus, Chloé est désespérée, car la marque de bijoux a refusé toutes ses propositions. Xavier lui conseille de faire avant tout ce qu'elle aime et Chloé décide de laisser de côté le monde virtuel pour passer une belle soirée en amoureux avec Xavier. Le procureur lui explique qu'elle n'a pas besoin de devenir une star d'internet pour donner envie aux gens d'acheter ses bijoux.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.