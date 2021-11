"Demain nous appartient : résumé en avance de la semaine du 29 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient à partir du 29 novembre 2021, Timothée est de retour à Sète. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 26 novembre 2021 à 19h20] Cet article est un résumé en avance des prochains épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 29 novembre 2021 sur TF1. Il contient donc des spoilers. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient à partir du 29 novembre 2021, Timothée est de retour à Sète avec de nouveaux projets. Il annonce à son père sa décision mais Victor n'est pas d'accord pour que son fils abandonne sa classe prépa à Montpellier. Timothée ne change pas d'avis : il ne veut pas que son père s'endette davantage et décide d'étudier au lycée Agnès Varda. Victor a en effet tout perdu avec sa condamnation : la vente de sa maison lui a permis de payer sa dette et il est désormais sans-emploi, et occupe ses journées à faire bénévolement le Père-Noël sur le marché. Pour se loger, Timothée décide de solliciter son ex-petite amie Nour et demande à intégrer leur colocation. Les deux sex-friends, Nour et Gabriel, se réjouissent de son arrivée : ils décident de laisser la chambre de Nour à Timothée pour de nouveau dormir ensemble.

Dans les prochains épisodes de DNA, la police ne croit pas que Rebecca ait pu pousser Xavier et la place en garde à vue sans grande conviction. Raphaëlle, toujours dans l'incompréhension, est déçue que son père n'aide pas davantage sa mère dans cette situation délicate. De leur côté, Martin et Aurore réfléchissent et en arrivent à la conclusion que le coupable doit être Sébastien. Un peu plus tard, Anna arrive juste avant que Raphaëlle fasse une bêtise. Désespérée pour sa fille, Rebecca a un plan pour la sauver. Va-t-elle réussir à le mettre en œuvre ?

Toujours dans les épisodes de la semaine prochaine de Demain nous appartient, Dorian aide Lizzie à trouver un job pour financer ses cours de chant. En se rendant sur le marché de Noël, il voit Judith complètement débordée et lui propose la candidature de son amie. L'ostréicultrice accepte et Lizzie est ravie de la solution de Dorian. Pas seulement reconnaissante, Lizzie est visiblement sous le charme de Dorian, qui n'hésite pas lui aussi à se confier à elle. Lizzie lui remonte même le moral, après que Camille se soit montrée distante avec lui.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.