"Demain nous appartient : résumé en avance du 16 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1080 de Demain nous appartient du jeudi 16 décembre 2021, Jack est agressé. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 15 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1080 de Demain nous appartient du 16 décembre 2021, Jack poste une vidéo sur les réseaux pour faire officiellement son coming out auprès de ses camarades. La vidéo remporte un franc succès et les élèves du lycée Agnès Varda accueillent très bien la nouvelle. Les Roussel sont acclamés lors de leur retour à l'école. Mieux, Jack reçoit les messages d'un admirateur secret. Le lycéen se laisse tenter et accepte une rencontre au marché de Noël. Malheureusement le mystérieux jeune homme lui pose un lapin et en quittant le marché, Jack est violemment agressé : il est tombé dans un piège. De leur côté, les policiers font tout ce qu'ils peuvent pour retrouver les auteurs des graffitis. S'agirait-il des agresseurs de Jack ?

Au même moment à Sète, la guerre est déclarée entre Mona et Vanessa. La cuistot et la mère de Georges crèvent l'abcès, mais rien de bon ne sort de leur conversation. Vanessa accuse sa belle-mère de vouloir garder son fils pour toujours auprès d'elle et Mona accuse la nouvelle compagne de Georges de vouloir régenter sa vie. Georges ne voit pas le problème et s'il essaye d'arrondir les angles, son choix est fait : il veut vivre avec Vanessa. Mona a trouvé une alliée inattendue auprès de Victoire. Dans cet épisode 1080 de Demain nous appartient, elle en profite pour abuser de l'hospitalité de l'ex de son fils et ne se sentant plus bienvenue chez elle, elle déménage chez la jeune femme sans lui demander son avis.

Toujours à Sète, Roxane et Sara préparent leur mariage. Une seule ombre au tableau : la présence de Nordine et de Martin. La nouvelle recrue enquêtait sur le commandant et les deux jeunes femmes ont l'impression de trahir leur chef. Sara finit par poser un ultimatum à Nordine : ou bien il lui raconte la vérité, ou bien elle ira le dénoncer à Martin. Dans l'épisode 1080 de Demain nous appartient diffusé le 16 décembre 2021 sur TF1, le jeune homme avoue tout : il pense être le fils de Martin, mais il n'en a pas encore le cœur net. Les deux futures mariées se sentent un peu coupables d'avoir soupçonné leur nouveau collègue et lui proposent leur aide. Elles lui fournissent un échantillon de l'ADN de Martin en vue de le faire analyser. Plus tard, Martin tombe sur Nordine et lui passe un savon mémorable, lui reprochant son manque d'implication. Furieux, le jeune homme jette l'échantillon et renonce à faire le test.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.