"Demain nous appartient : résumé en avance du 19 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1061 de Demain nous appartient du vendredi 19 novembre, Xavier pense que son père a été tué. Résumé en avance et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 18 novembre 2021 à 19h20] Cet article est le résumé en avance de l'épisode 1061 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 19 novembre 2021 sur TF1. Il contient donc des spoilers. Dans l'épisode 1061 de DNA du 19 novembre, Raphaëlle s'est réveillée dans sa voiture à deux doigts de tomber à l'eau et n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Selon les analyses, elle n'a pas été droguée. Anna lui explique que c'est peut-être son inconscient qui lutte pour la protéger. De son côté, Xavier révèle à Chloé que son père s'est jeté par la fenêtre de chez lui quand il avait neuf ans, il n'a jamais su pourquoi. Une broche se trouvait dans son pantalon le jour de sa mort, la même que porte Rebecca Flores sur la photo. Ne pouvant plus nier, Rebecca explique à Xavier qu'elle a eu une aventure avec son père mais que, voulant sauver son mariage, elle lui a rendu la broche qu'il lui avait offerte et l'a quitté. C'était la veille de sa mort. Se sentant responsable et voulant se réconcilier avec sa fille, elle fait promettre à Xavier de ne rien dire. Décidé à ne pas en rester là, le procureur Meffre fait du chantage à Damien pour qu'il analyse les pièces à conviction de l'affaire Daniel Meffre. Il pense que son père a été tué et a bien l'intention de découvrir le meurtrier.

Toujours dans l'épisode de Demain nous appartient du 19 novembre, à l'hôpital, Samuel apprend par Marianne que le docteur Ventura va s'en aller pour une mission humanitaire. Il ne peut pas s'empêcher de s'en réjouir mais apparemment, Victoire n'est pas encore au courant… Et elle prend plutôt mal la nouvelle quand Benjamin lâche le morceau : il n'a pas pu refuser cette mission à Madagascar et part pour deux mois. Même si Benjamin essaye de la rassurer et veut qu'ils restent ensemble, pour Victoire, leur histoire est terminée.

Ailleurs à Sète, Gabriel ne supporte plus que la sœur de Noor squatte la coloc. Pour s'en débarrasser, Noor suggère à Soraya d'aller passer la soirée avec Georges car il est au plus mal depuis sa rupture avec Victoire. Mais une fois chez lui, Soraya ne trouve que Mona qui lui apprend que Georges n'arrête pas de sortir et décide de repartir. Noor accueille Gabriel après ses examens avec un cocktail et des projets romantiques. Dans l'épisode de DNA du 19 novembre, quand Soraya tape à la porte de l'appartement car elle a oublié ses clés, Noor et Gabriel décident de l'ignorer pour pouvoir enfin coucher ensemble.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.