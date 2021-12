"Demain nous appartient : résumé en avance du 2 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1070 de Demain nous appartient du jeudi 2 décembre, Raphaëlle est arrêtée par la police pour tentative de meurtre. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 1er décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1070 de Demain nous appartient du 2 décembre, Raphaëlle demande à sa mère de lui raconter la vérité : 30 ans auparavant, elle a bel et bien eu une liaison avec Daniel Meffre mais elle était toujours amoureuse de Sébastien et elle a rompu. Furieux, le producteur de musique a tenté de la violer et de l'étrangler pour se venger. Rahaëlle les a surpris et a tué Daniel en lui cassant un vase sur la tête. Ses parents ont fait croire à un suicide pour couvrir leur fille. Un témoin a menacé de parler et Rebecca a dû s'enfuir pour éviter la prison. Raphaëlle réalise que 30 ans plus tard, elle a agressé son ex qui menaçait de s'en prendre à sa mère. Cette fois encore, la chanteuse propose à sa fille de prendre la tangente mais Raphaëlle refuse. La police a également fait le lien et arrête l'avocate.

Toujours à Sète, les Moreno décident de faire leur coming out de riche lors d'une soirée champagne et paillette. Désireux de rencontrer leurs voisins et de s'intégrer dans leur nouveau quartier, ils distribuent des flyers d'un goût douteux qui provoquent le mépris. Le jour de la fête, les deux époux ne reculent devant aucune excentricité et ont enfilé des habits pour le moins exubérants et pailletés. Tous leurs amis ont répondu à l'appel mais pas les voisins. Finalement Sylvain et Christelle lâchent le morceau : ils ont gagné au Casino. Dans cet épisode de Demain nous appartient, la nouvelle surprend et Marianne se moque de son employée.

Au même moment, Lizzie a complètement craqué sur Dorian. Le jeune homme se montre très amical et Lizzie se fait belle pour lui plaire. Dans l'épisode 1070 de Demain nous appartient diffusé le 2 décembre sur TF1, les deux adolescents se retrouvent au foyer et sont la cible de moquerie en raison du poids de Lizzie. Dorian la défend et lui dit qu'il la trouve très bien comme elle est. Plus tard, alors que Lizzie travaille, Dorian passe la voir et lui propose une promenade. Il lui répète qu'il l'apprécie et qu'il la trouve très talentueuse. La jeune fille se lance : elle lui avoue qu'il lui plait. Alors que Dorian est sans voix, son téléphone sonne : Camille lui demande de venir immédiatement et Dorian la rejoint, laissant Lizzie au marché de Noël.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.