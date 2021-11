"Demain nous appartient : résumé en avance du 26 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1066 de Demain nous appartient du vendredi 26 novembre, Rebecca avoue être coupable. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 25 novembre 2021 à 19h20] Cet article est le résumé en avance de l'épisode 1066 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 26 novembre 2021 sur TF1. Il contient donc des spoilers. Dans l'épisode 1066 de Demain nous appartient du 26 novembre, Rebecca arrive à faire descendre Raphaëlle qui était sur le point de sauter dans le vide. Elle a encore eu une absence et ne se souvient pas de ce qui s'est passé. De son côté, la police apprend que c'est Sophie Novak qui passait des coups de fil anonymes à Rebecca, mais contrairement à ce que voudrait faire croire Sébastien, elle n'a pas pour autant de mobile de pour tenter de tuer Xavier. Martin et Aurore ne sont pas dupes, ils ont bien vu que le procureur Perrault essayait de les mettre sur une fausse piste. À l'hôpital, Xavier est tiré d'affaire, il va se réveiller dans quelques jours et sans séquelles, ce qui n'a pas l'air de faire plaisir à Rebecca et Sébastien… Mais la chanteuse est décidée à prendre les choses en main. Elle se rend au commissariat et dit à Martin que c'est elle qui a poussé Xavier dans le vide !

Toujours dans l'épisode de DNA diffusé sur TF1 le 26 novembre, Mona est tellement stressée par son examen d'anglais qu'elle demande à Nathan de l'aider à tricher. Il lui propose de mettre une oreillette pour que Charlie lui souffle les réponses. Mais c'était sans compter sur la discrétion légendaire de Mona ! Surprise de voir l'élève répéter ses questions à voix haute, Alma ne tarde pas à comprendre la supercherie. Mona devra s'expliquer auprès de la proviseure : elle a paniqué et a eu peur de faire baisser sa moyenne. Au lieu de tricher, la prof d'anglais lui conseille d'avoir plus confiance en elle.

De son côté, au Spoon, Georges séduit une femme sans même y penser. Il s'agit de Vanessa ! Alors qu'il se morfond sur ses échecs amoureux, un bon plat de la chef le réconforte. Vanessa, très sensible aux compliments que l'on peut faire sur sa cuisine, commence à discuter longuement avec lui. Ils ont l'air de vraiment bien s'entendre. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 26 novembre, sous le regard incrédule de Bart et Audrey, Vanessa offre le déjeuner à Georges et va se promener avec lui. Vanessa serait-elle enfin en train de se détendre ?

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.