"Demain nous appartient : résumé en avance du 31 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1091 de Demain nous appartient du vendredi 31 décembre, Aurore retrouve sa sœur tandis que Roxane et Sara se marient. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 30 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1091 de Demain nous appartient du 31 décembre, Aurore dit à William combien elle est convaincue d'avoir aperçu au cimetière sa sœur Zoé, qu'elle n'a pas vu depuis 23 ans. Son père Pierre vient lui dire au revoir ainsi qu'à Sofia. Cette dernière insiste pour qu'il reste faire leur connaissance, ce qu'il accepte. Aurore lui révèle que Zoé est à Sète avant de lui reprocher d'être responsable l'explosion de leur famille et de n'avoir jamais cherché à la retrouver. Après avoir participé à la soirée de mariage de Roxane et Sara, Aurore retrouve juste à temps son mari et ses filles à la maison pour leur souhaiter la bonne année. Une surprise l'attend : sa sœur est là aussi.

Au commissariat, dans l'épisode de DNA du 31 décembre 2021, les policiers cherchent à démasquer le voleur qui agit à Sète toujours avec la même signature : un chapeau claque et les lettres AL, comme Arsène Lupin. Mais pour l'heure, c'est le jour du mariage de Raphaëlle et Sara. Tous leurs collègues sont présents ainsi que Bart, Louise, Judith, Noa etc. Les deux jeunes femmes ressortent heureuses de la mairie, prennent la pause pour les photos et lancent leurs bouquets de mariées. Au moment du cocktail, Bart fait un discours pour celle qu'il considère comme sa meilleure amie, sa sœur. Complices, Sara et Roxane placent Nordine à côté de Martin. Après un contact froid, le courant finit par passer entre le père et le fils. Mais, alors que la fête bat son plein, Martin se fait voler sa moto. Un tableau caractéristique du voleur est retrouvé par terre. Martin décide de rester quand même à la fête. Du côté des mariées, au moment de se souhaiter une bonne année, Roxane et Sara évoquent la possibilité d'un bébé en 2022.

Toujours à Sète, dans l'épisode de Demain nous appartient 1091 diffusé le 31 décembre 2021 sur TF1, Lizzie se prépare pour le réveillon tandis que Jack échange par SMS avec Simon qui ne veut pas lui révéler sa véritable identité. Sur le marché de Noël, Jordan, Jahia et Angie proposent à leur prof préféré de participer à leur fête. François accepte de passer avant de se rendre à son autre soirée. La fête débute chez les Roussel. Tout le monde est présent, même Mona qui ne parle que de Victor. Jack continue à penser au mystérieux Simon, qui lui envoie un texto : il n'a pas pu venir mais lui souhaite une bonne année. Le prof de français s'en va à sa deuxième soirée. Angie ne peut s'empêcher de lui envoyer un émoji cœur. Dans un coin du salon, Jordan dit à Jahia qu'il l'aime.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.