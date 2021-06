"Demain nous appartient : Sacha à bout de nerfs, spoilers du jeudi 17 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 950 de Demain nous appartient du jeudi 17 juin 2021, le ton monte entre Sacha et Garance. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 16 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 950 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 17 juin 2021 sur TF1. Dans l'épisode du jeudi 17 juin de DNA, Lou s'absente pour une semaine et confie sa maison à Timothée. Il croit qu'il n'arrivera pas à se débrouiller, mais Lou a une entière confiance en lui. Une fois tout seul, Timothée se coupe la main en cassant un verre, il commence à paniquer. Manon s'inquiète de ne pas voir Timothée en cours et va lui rendre visite avec Noor, elles l'aident à se calmer et lui proposent de passer la soirée ensemble. Timothée, qui veut toujours être autonome, décide de préparer le repas.

Ailleurs à Sète dans l'épisode 950 de DNA, Louise angoisse car elle vient de recevoir un courrier du tribunal, elle craint que Gary veuille se venger et demander la garde exclusive des enfants. Mais Gary retire finalement sa plainte, grâce à Bart qui l'a convaincu. L'ex‑ toxicomane veut tirer un trait sur le passé. Aurélien et Mathilde aimeraient aller voir leur père en Grèce pendant les vacances, Louise se montre compréhensive et accepte. Mais Aurélien n'a pas envie d'attendre et veut partir dès la semaine prochaine. Sa mère doit prendre le temps d'y réfléchir.

Toujours dans l'épisode du jeudi 17 juin de Demain nous appartient, Garance est déterminée à faire craquer Sacha car elle est sûre que c'est l'assassin de sa mère. La jeune femme veut absolument le prouver et personne ne pourra l'en empêcher. Elle placarde des affiches qui accusent Sacha du meurtre de Clémentine. Le ton monte et ce dernier devient violent, Garance déclare qu'elle ne le lâchera pas. Sacha décide finalement de porter plainte contre Garance pour harcèlement, ce qui risque de causer de gros problèmes à la jeune fille.

Enfin, dans l'épisode du jeudi 17 juin de DNA, la police trouve de nouveaux éléments concernant Vinciane Allard, disparue quasiment le même jour que Julie Laval. Grâce à une main courante déposée par le propriétaire d'un hôtel contre Vinciane, ils apprennent qu'elle est partie sans payer et en laissant ses affaires. Karim et Sara localisent sa voiture à côté d'un chantier. Ils trouvent sous le siège passager une pochette avec des articles de journaux sur la disparition de Clémentine Doucet. Quel est le lien entre les trois femmes ?

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.