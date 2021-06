"Demain nous appartient : Sacha perd pied, spoilers du mercredi 30 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes 958 et 959 de Demain nous appartient du mercredi 30 juin 2021, l'étau se resserre autour de Sacha. Résumé et spoilers.

[Mise à jour le 29 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes 958 et 959 de Demain nous appartient diffusés le mercredi 30 juin 2021 sur TF1. Notons qu'exceptionnellement mercredi 30 juin 2021, l'épisode 958 de Demain nous appartient sera diffusé ce mercredi à 18h30 et sera immédiatement suivi de l'épisode 959 à 19h10. Quant à Ici tout commence, le feuilleton spin-off de DNA, l'épisode d'aujourd'hui sera diffusé mercredi à 18h.

Dans les épisodes de DNA de demain, Sacha est toujours sous pression. Olivier lui donne rendez-vous par sms avec l'intention de le piéger en prétendant qu'il a des preuves contre lui, mais lors de leur rencontre, Sacha explose et devient violent, ce que Garance ne manque pas de filmer. Après cette altercation, Sacha décide de porter plainte contre Olivier pour harcèlement, mais le fait de ne pas l'avoir dénoncé plus tôt ne fait qu'ajouter du poids aux soupçons qui pèsent sur lui. Sacha, qui prétend être une victime de la situation, décide de se présenter à l'enterrement de Clémentine. Comme il pouvait s'y attendre, sa venue est prise comme un affront par Olivier et Garance, désireux de pleurer en paix la disparue.

En parallèle, toujours dans les deux épisodes de DNA diffusés le mercredi 30 juin, l'enquête sur les meurtres progresse. Karim et Georges ont découvert que des bijoux de Vinciane Allard avaient disparu. S'ils les retrouvent, ils pourraient remonter jusqu'à son assassin. Karim et Sara rencontrent le revendeur de la montre qui appartenait à la victime et l'arrêtent. Le problème, c'est que l'homme prétend ne jamais avoir vu celui auprès duquel il se l'est procurée et refuse pour l'instant d'en dire plus à la police. Georges trouve finalement une nouvelle piste : il a identifié le modèle de la basket dont ils avaient relevé les empreintes près du corps de Clémentine. Il s'avère que Sacha avait jeté ses chaussures, mais son fils Gaspard, qui ne se doute de rien, les a récupérées et les porte aux pieds…

Également dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés ce mercredi 30 juin 2021, rien ne va plus entre Judith et Souleymane. Alors que la technique du jeune homme consistant à ignorer sa copine pour essayer de la récupérer semblait porter ses fruits, Noa tourne toujours autour de Judith. Cela est loin de déplaire à la jeune fille qui commence à passer de plus en plus de temps avec Noa, une balade en moto sera même l'occasion pour elle d'enlacer tendrement son pilote. Déçu et désemparé, Souleymane décide de mettre fin à leur relation, laissant Judith complètement confuse et en pleurs.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.