"Demain nous appartient : Sacha prêt à tuer de nouveau, spoilers du 6 juillet 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 963 de Demain nous appartient du mardi 6 juillet 2021, Sacha, ne pouvant se résigner à se rendre à la police, s'en prend à Juliette. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 5 juillet 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 963 de Demain nous appartient diffusé le mardi 6 juillet 2021 sur TF1. Dans l'épisode du mardi 6 juillet de DNA, Océane, Gaspard et Ben s'apprêtent à quitter la maison quand Juliette les retient, espérant que Sacha leur parle. Mais le prof de fitness a changé d'avis : il ne compte pas se dénoncer à la police. Juliette l'avait prévenu : elle compte le faire à sa place. De retour, les trois ados surprennent Sacha rangeant le salon. Il leur apprend que Juliette est partie travailler à Marseille. Océane a des doutes. Sur un parking, Sacha charge dans sa voiture de la chaux blanche qui n'augure rien de bon. Le criminel détient Juliette dans une cave. Alors qu'elle tente de négocier sa libération, il laisse entendre qu'il pourrait s'en prendre aussi aux enfants.

A l'hôtel de Police dans l'épisode 963 de DNA, Georges a retrouvé la trace de Labadie en Espagne. Martin et Karim se rendent immédiatement sur place : leur homme est planqué dans une ferme isolée. Après une intervention fructueuse, la police espagnole remet le fugitif aux forces de l'ordre françaises. Mais devant le commissariat, Cédric tente à nouveau de fuir et dans sa course, tombe la tête la première sur le trottoir, après un croche-patte de Karim. Est-il mort ?

Toujours dans l'épisode du mardi 6 juillet de Demain nous appartient, Etienne et Bénédicte discutent avec leur fils de sa décision de rester à Sète. Comme le couple n'a pas les moyens de lui payer un studio, Dorian demande à son oncle et sa tante de l'héberger. Ce qu'ils refusent de peur de trop s'immiscer dans sa vie de famille. Régis et Brigitte proposent alors de loger Dorian dans leur villa, mais Bénédicte réalise qu'elle n'est pas du tout prête à se séparer de son fils. Le couple décide alors de sacrifier sa vie bohème pour s'installer à Sète.

Enfin, dans l'épisode du mardi 6 juillet de DNA, Noa et Judith se retrouvent par hasard sur la plage et se reprochent mutuellement leur attitude vis-à-vis de Souleymane. Au Spoon où Souleymane est là aussi, l'ex-petit ami de Judith demande des explications à Noa, qui lui demande de régler ses problèmes directement avec elle. A l'étang, de nouveaux seuls, Judith s'excuse de mêler Noa à cette rupture qui s'annonce difficile. Après lui avoir distillé quelques conseils bienveillants, Noa l'embrasse mais Judith l'interrompt, déboussolée.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.