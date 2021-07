"Demain nous appartient : un nouvel accident, spoilers de la semaine du 19 juillet 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 19 juillet 2021, la famille Daunier est à nouveau la cible de la Dame blanche. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 16 juillet 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 19 juillet 2021 sur TF1. Dans les épisodes de Demain nous appartient à partir du 19 juillet 2021, la Dame blanche récidive, s'en prenant toujours à la famille Daunier. Sur le bord de la route, la mystérieuse femme observe ses prochaines victimes avant de provoquer un nouvel accident de voiture, au bord de laquelle sont Dorian et Manon. Un peu plus tard, le garagiste donne à Régis ce qu'il a trouvé sous le capot de la voiture accidentée : une nouvelle carte à jouer, signant l'agression.

Dans la famille Brunet, toujours dans les épisodes de la semaine prochaine de Demain nous appartient, Victor, après la simulation de crise cardiaque obtenue grâce à l'injection de méthylène qu'il a exigé de Lou, suscite les interrogations de l'équipe médicale et de la police. Marianne lui fait, du coup, passer un test d'effort éprouvant pour vérifier ses doutes, ce qui lui permet également de retarder sa sortie anticipée. L'homme d'affaires sans scrupule peut-il trouver un nouveau plan pour détourner les soupçons ?

Toujours dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, à La Paillote, alors que Tristan a reçu des plaintes pour vol, plutôt que d'essayer de se faire oublier, Nathan tente un ultime vol. Il essaie de dérober le portefeuille d'Alex. Mais ce dernier, contrairement aux autres clients, le surprend et ne manque pas de lui faire savoir qu'il a compris son petit manège, pas dupe de ses astuces de magicien. Sous le regard médusé de Charlie, Nathan tente de se sortir de la situation par une pirouette.

Enfin, dans les épisodes de DNA programmés à partir du 19 juillet, Souleymane et Camille mènent l'enquête en retournant dans la maison inhabitée pour découvrir ce qu'il s'y trame. Alors qu'une camionnette approche, les deux ados simulent d'être en couple pour ne pas attirer l'attention. En escaladant la clôture, ils ne sont pas au bout de leur surprise : plusieurs hommes font des aller-retours avec un mystérieux chargement.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.