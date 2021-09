"Demain nous appartient : Victoire doit être greffée, spoilers du 28 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1023 de Demain nous appartient du mardi 28 septembre, Victoire, atteinte d'une myocardite fulgurante, attend un nouveau cœur. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 27 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1023 de Demain nous appartient du mardi 28 septembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode 1023 de DNA du mardi 28 septembre, à l'hôpital, Victoire, toujours placée dans un coma artificiel, se bat contre son virus. Ses proches s'inquiètent et Mona soutient Georges qui ne mange plus et passe ses nuits auprès d'elle. Sandrine décide de revenir de Guadeloupe par le premier avion. Les résultats de Victoire arrivent : le virus a été stoppé mais Victoire fait des phlébites profondes. La seule solution est la greffe de cœur. Renaud fait une demande en urgence pendant que William annonce la nouvelle à Georges. En tenant la main à sa petite amie, Georges s'épanche : il ne peut pas vivre sans elle et lui demande de se battre pour rester en vie. Il lui promet un grand voyage et un bébé. Dans la nuit noire en forêt, une personne jeune dont on ne voit pas le visage court, poursuivie par une autre tout aussi anonyme. En traversant la route, elle se fait renversée…

Toujours dans le prochain épisode de DNA diffusé le mardi 28 septembre, Alma s'excuse auprès d'Hadrien de ne pouvoir lui en dire plus au sujet de son père biologique, qui n'a été pour elle qu'une aventure d'un soir. Elle lui rappelle que l'homme qui l'a élevé, Pierre-Yves, l'a toujours considéré comme son propre fils. Sur son lieu de travail, Hadrien est au téléphone avec Pierre-Yves mais finit par lui raccrocher au nez. Jack arrive à La Paillote et recueille ses confidences. Plus tard, Sofia retrouve son amoureux tout déprimé. Elle aussi a vécu cette situation avec Samuel et peut le comprendre. Touché par ses mots, il lui redit qu'elle est parfaite.

Enfin, dans l'épisode du mardi 28 septembre de Demain nous appartient, Chloé s'aperçoit que Céleste est pleine de boutons et a de la fièvre. C'est la varicelle ! Xavier est inquiet car il ne l'a jamais eu et sait combien la maladie peut être pénible attrapée adulte. Il décide de découcher. De son côté, Alex rapplique immédiatement, contrariant Flore. Au Spoon, Xavier passe du temps avec ses filles et Raphaëlle qui fait toujours des allusions à leurs retrouvailles. Chez Chloé, Céleste va mieux : la fièvre est tombée et elle récupère. Elle remercie Alex d'être resté toute la journée. Alex propose de rester la nuit et Choé accepte. Allongé sur le canapé, Alex ne dort pas. Comme Chloé dans son lit. Il monte mais n'ose finalement pas entrer dans sa chambre. Quand c'est elle qui descend, elle le trouve endormi.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.