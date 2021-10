"Demain nous appartient : Victoire schizophrène ? Spoilers du jeudi 5 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1028 de Demain nous appartient du mardi 5 octobre, Victoire se croit folle mais Samuel a une autre explication. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 4 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1028 de Demain nous appartient diffusé le mardi 5 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 5 octobre, Victoire est dépassée par ses hallucinations. De retour à l'hôpital, ses proches ne cachent pas leur inquiétude à son égard et Georges propose même qu'elle arrête de dessiner pour ne pas entretenir ses pulsions étranges. Victoire en vient à penser qu'elle est atteinte de schizophrénie et si William ne confirme pas ce diagnostic, il pense effectivement que son mal est psychologique et que la jeune femme est atteinte d'un syndrome post-traumatique. Seul Samuel privilégie la cause physiologique. Il a entendu parler d'un système de mémoire cellulaire où les organes transplantés contiendraient en quelque sorte la mémoire de leur premier propriétaire. Cela pourrait expliquer pourquoi Victoire est soudain capable de dessiner, mais aussi pourquoi elle est victime de visions. La dernière en date : celle d'une agression qui la laisse prostrée sur le plancher de sa chambre d'hôpital, terrorisée.

En parallèle au lycée Agnès Varda, Irène parvient à convaincre Sofia de se présenter comme présidente du BDE. Elle serait la seule candidate et automatiquement élue… C'est sans compter l'acharnement de Charlie. Agacée par le comportement de son ennemie jurée, l'ancienne serveuse de la paillote décide de se lancer dans la course. Dans cet épisode de Demain nous appartient, chaque candidate affiche son propre style. Charlie promet des soirées, du fun et en profite pour descendre sa concurrente. Sofia, de son côté, est un peu trop sérieuse mais peu compter sur le soutien d'une élève de seconde pour redonner du peps à sa campagne et se venger des attaques de sa Némésis.

Au même moment à Sète, la cohabitation entre Gabriel et Noor ne se passe pas aussi bien que prévu. Si la jeune femme a des idées bien arrêtées sur les hommes et les femmes, elle n'en est pas moins très désordonnée, ce qui agace Gabriel. Dans l'épisode 1028 de Demain nous appartient diffusé le mardi 5 octobre sur TF1, le surveillant débarque dans la salle de bain et tombe nez à nez avec sa colocataire en train de s'épiler. Les deux amis cherchent un moyen de préserver leur intimité et inventent un système censé prévenir quand la salle de bain est occupée. Peine perdue, c'est au tour de Noor de surprendre Gabriel nu en train de se laver, au grand dam de ce dernier.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.