"Demain nous appartient : William toujours dans le doute, spoilers du 22 juillet 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 975 de Demain nous appartient du jeudi 22 juillet 2021, le mystère se dissipe autour du pressentiment de William. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mise à jour le 21 juillet 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient du 22 juillet 2021 sur TF1. Dans l'épisode 975 de Demain nous appartient, interrogée au commissariat, Magalie Kermadec nie toujours être la Dame blanche et la confrontation avec Patrick Provost semble confirmer l'absence de contacts récents entre les deux suspects. Aurore se demande quand même s'ils ne joueraient pas la comédie. Kermadec est libre et Provost passe en comparution immédiate pour effraction et tentative de cambriolage. Un peu plus tard, Georges trouve un article daté de 1983 concernant un accident de la route impliquant un homme, Serge T., garagiste, ayant succombé à ses blessures et… la famille de William.

En parallèle, dans cet épisode de Demain nous appartient du jeudi 22 juillet, Brigitte cherche ses anxiolytiques pour arrêter de souffrir. Bénédicte vient voir son frère pour parler de leurs parents : tous deux trouvent qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur attitude. Dans une vieille caisse de jeux, William retrouve le même jeu de 7 familles que celui dispersé sur les pare-brises des voitures accidentées. Le médecin est pris d'une sensation bizarre quand il manipule les cartes.

Dans l'épisode 975 de Demain nous appartient du 22 juillet sur TF1, Gaspard apprend à Ben et Solène que sa mère veut quitter la région et partir en Bretagne. Pendant sa nouvelle séance d'ostéopathie pour sa rééducation, Solène fond en larmes et libère ses émotions et, en sortant, elle retrouve Gaspard avec qui elle partage sa souffrance vis-à-vis de leur père. Du coup, quand Juliette fait l'annonce officielle à ses enfants de leur déménagement, Gaspard insiste pour ne pas laisser tomber Ben et Solène.

A la Paillote, Souleymane, Arthur et Camille parlent du trafic d'animaux sauvages quand Dorian se joint à eux et leur raconte qu'il a vu un singe sur le port. Camille lui propose alors de retourner explorer la mystérieuse maison avec Souleymane. Alors qu'ils tentent à nouveau de passer par-dessus la clôture, une voiture de police s'arrête et Sara leur demande de descendre. Les ados lui parlent du trafic d'animaux sauvages qu'ils ont découvert et la policière promet d'agir. De retour à la maison, Camille parle aussi à son père du trafic : le procureur promet d'ouvrir une enquête. Camille raccompagne alors Dorian, lui fait quelques compliments puis l'embrasse tendrement sur la joue.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.