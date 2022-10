"DIRECT. Danse avec les stars : quelles danses lors de l'épisode 6 ?"

DANSE AVEC LES STARS 2022. Alors que le milieu de l'aventure arrive à grands pas, c'est parti pour l'épisode 6 de Danse avec les stars ce vendredi 14 octobre 2022 sur TF1. Cette semaine, les candidats ont dû apprendre leur chorégraphie sans musique. Suivez l'émission avec nous !

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:43 - Anggun et Adrien Caby remportent 25 points avec un quickstep Anggun et Adrien Caby dansent un quickstep sur “I’ll be there for you” de The Rembrandts, le générique de la série "Friends". Anggun semble un petit peu perdue dans la chorégraphie, sans doute en raison de la chanson découverte peu avant la performance. "L'énergie, j'ai trouvé qu'elle était là ce soir" pour Marie-Agnès Gillot, "L'énergie est là mais il faut que le travail de pieds soit plus présent", ajoute François Alu, Chris Marques a un avis mitigé sur la performance : "Anggun, on voit un travail appliqué au niveau des pieds et après, le haut du corps, le cadre va dans tous les sens". Anggun et Adrien Caby repartent avec 25 points.

21:32 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy ensorcelants sur un tango moderne Carla Lazzari et Pierre Mauduy dansent un tango sur "Libre" d'Angèle. Ils ont découvert la chanson juste avant leur performance. Cela ne les empêche pas de renverser le jury dont Chris Marques et Marie-Agnès Gillot étaient debout durant la performance ! Pour François Alu : "C'était excellent. Tu as tenu ton cadre, tu étais connectée avec Pierre". Chris Marques a aussi le sourire : "Si l'objectif était de faire peur à tous vos concurrents, c'est réussi !" Le couple remporte 35 points, un niveau qui ne va pas être facile à rattraper !

21:16 - Top départ de l'épisode 6 ! L'épisode 6 de Danse avec les Stars saison 12 est lancé ! 7 candidats s'affrontent ce soir pour atteindre le milieu de l'aventure. Ils vont devoir danser sur une musique qu'ils n'auront pas entendue avant de fouler le parquet. Un risque supplémentaire pour ces danseurs amateurs !

20:57 - Billy Crawford bien remis de sa blessure ! La semaine dernière, Billy Crawford boitait dès qu'il se déplaçait, hormis lors de sa performance pour laquelle il a concentré toutes ses forces. La star s'était en effet blessé juste avant le prime, l'handicapant par rapport à ses petits camarades. Du moins sur le papier puisque cela ne l'a pas empêché de terminer premier du classement en termes de points. Et à voir les vidéos de ses entraînements cette semaine, le chanteur est parfaitement remis. Ce sont ses concurrents qui doivent trembler !

20:36 - Florent Peyre et la sensualité, pas une histoire facile ! Pour Florent Peyre qui va effectuer une rumba contemporaine avec Inès Vandamme ce soir, le souci ne semble pas se situer au niveau de l'apprentissage de la chorégraphie mais plutôt dans le regard qu'il doit porter à sa danseuse. Celle-ci qui lui demande de l'admirer et de la sensualité est bien servie par un regard fixe ou une absence totale de regard. Mais pour Florent Peyre, aucune inquiétude à avoir, le bon regard arrivera lors de la danse en directe. Inès Vandamme semble plus que sceptique à ce sujet !

20:13 - Un apprentissage difficile pour Anggun Le fait de devoir apprendre une chorégraphie sur une simple bande-son donnant le rythme et non pas une chanson semble perturber certains candidats plus que d'autres. C'est le cas d'Anggun qui tente tant bien que mal de convaincre son danseur de ne pas l'obliger à danser sur différentes musiques au fil de la semaine, comme il souhaite le faire pour lui apprendre à dissocier la musique de la danse et l'aider à ne pas être surprise lors du prime. Au bout de 40 minutes de discussion, on a pu voir Anggun s'isoler et écouter la bande-son pour ne plus avoir à écouter Adrien Caby...

19:54 - Christophe Licata et Calisson Goasdoué de retour ! Christophe Licata, le danseur de Léa Elui et Calisson Goasdoué, la danseuse de Stéphane Legar, tous les deux absents, l'un pour maladie et la deuxième pour blessure la semaine dernière sont tous deux de retour cette semaine sur le parquet de Danse avec les stars. Alors que leurs partenaires ont fait de très bonnes performances avec Jordan Mouillerac et Candice Pascal, parviendront-ils à maintenir l'émulation nécessaire à une qualification ?

19:33 - Amandine Petit et Chris Marques se sont "frités" Après l’élimination d’Amandine Petit la semaine dernière, la candidate de DALS se serait "fritée" avec Chris Marques en coulisse. C’est en tout cas ce que le juré a expliqué mercredi dans Le Morning sans filtre de Virgin Radio. “Elle fait une performance une semaine qui est super et elle est contente de recevoir ces commentaires, et la semaine suivante, c’est vrai que la performance ne nous convient pas à nous les juges, et elle n’est pas contente. C’est normal en fait”, a-t-il détaillé dans un premier temps. "On s’est bien frité à la fin de l’émission, dans le sens où on s’est bien engueulé. Et littéralement, une demi-heure plus tard, on s’est vu backstage, on était dans le bureau de la prod tous les deux et on s’est parlé pendant une demi-heure et on s’entend très bien". L’incident semble donc clos.

19:06 - Quels sont les candidats favoris de la compétition ? A l’inverse, d’autres candidats brillent semaine après semaine dans Danse avec les stars. C’est le cas de Billy Crawford, dont les prestations avec Fauve Hautot sont constamment saluées par les jurés. Stéphane Legar a également convaincu à plusieurs reprises, tandis que Carla Lazzari et Léa Elui se sont révélées au fur et à mesure de la compétition, se qualifiant automatiquement lors de la bataille des juges la semaine dernière.

18:31 - Quels candidats sont en danger dans DALS ? A mesure que la fin de l’émission se rapproche, l’étau se resserre entre les candidats de Danse avec les stars. On peut toutefois distinguer certaines célébrités plus en danger que d’autres. Florent Peyre et Anggun ont été davantage soumis au face à face depuis le début de la saison, mais ils ont toujours réussi à s’en sortir grâce au public et au jury. Les juges ont d’ailleurs noté les progrès de Florent Peyre depuis le début de la compétition.

18:04 - Les couples se sont entraînés sans connaître leur musique Après la bataille des jurys la semaine dernière, place à l’épisode “coupe le son”. Les couples de Danse avec les stars ont dû exceptionnellement s’entraîner sans connaître le titre qui accompagnera leur chorégraphie ce soir. Seule une bande-son avec un rythme leur a été fournie… De quoi créer des erreurs sur le parquet ?

17:32 - Qui a été éliminé de Danse avec les stars la semaine dernière ? Chaque semaine, un candidat de Danse avec les stars est éliminé de la compétition. L’épisode diffusé vendredi dernier n’a pas fait exception à la règle, puisqu’Amandine Petit a tiré sa révérence et quitté le concours. Avant elle, on avait suivi le départ d’Eva Queen, Clémence Castel, Théo Fernandez et David Douillet. Il ne reste plus que 7 candidats sur le dancefloor ce soir.